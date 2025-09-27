Verena Kerth: Unfall auf der Wiesn – sie zeigt ihren blauen Fleck

Verena Kerth gehört zu den prominenten Gästen, die das Münchner Oktoberfest jedes Jahr besuchen und ausgiebig feiern. Doch dieses Jahr zwingt ein Vorfall die 44-Jährige zu einer kleinen Pause von der Wiesn. Neben einer angegriffenen Stimme musste sie auch einen kleinen Unfall im Festzelt verkraften.

Der Vorfall führte zu einer sichtbaren Blessur am Kinn, von der sich Verena Kerth nun erholt. Wie immer teilt die ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin ihre Erfahrungen mit ihren Fans auf Instagram und beweist dabei Humor.

Verena Kerth erholt sich von Oktoberfest-Unfall

Auf ihrem Instagram-Profil erzählt Verena Kerth, was passiert ist: „Ich war mit meinem Management im Weinzelt und der Kellner hatte so eine Riesen-Magnum-Champagnerflasche.“ Dabei sei sie unabsichtlich mit der Flasche verletzt worden, die der Kellner auf der Schulter trug. „Der hatte die auf der Schulter, dreht sich um und haut die mir gegen mein Kinn.“ Der Vorfall hinterließ einen deutlich sichtbaren blauen Fleck auf ihrem Gesicht – obwohl sie selbst keinen Champagner getrunken habe.

Trotz des schmerzhaften Unfalls zeigt sich Verena Kerth insbesondere erleichtert darüber, dass Schlimmeres verhindert wurde. „Ich bin heilfroh, dass er mir keinen Zahn ausgeschlagen hat“, so Verena gegenüber der „AZ„. Allerdings wird sie mit dem blauen Fleck eine Weile leben müssen. „Der ist so dunkel, dass ich ihn nicht einmal mit Make-up abdecken kann“, berichtet sie. Auch auf kommenden Oktoberfest-Veranstaltungen dürfte Verena Kerth nun mit der Blessur fotografiert werden.

Doch anstatt lange über den Vorfall zu grübeln, bewahrt sich Verena Kerth ihren Humor. In ihrer Instagram-Story scherzt sie über ihr aktuelles Erscheinungsbild: „Jetzt sieht es so ein bisschen aus, als hätte ich Blaukraut im Gesicht und hätte mir den Mund nicht richtig abgewischt.“ Auch wenn der Unfall schmerzhaft war, nimmt sie die Situation mit ihrer gewohnten Leichtigkeit.

Der Vorfall zeigt, dass Verena Kerth in stressigen oder unangenehmen Situationen ihre gute Laune nicht verliert. Sie steht offen zu ihrem Malheur und teilt ihre Gedanken mit ihren Fans. Trotz der kleinen Pause vom Oktoberfest bleibt sie positiv – und ihre Fans dürfen sicher bald mit neuen Wiesn-Abenteuern rechnen.

