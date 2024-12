Vanessa Mariposa privat: Schwerer Fehler bringt sie zurück ins TV

Auf Social Media und im Reality-TV gilt Vanessa Mariposa nicht unbedingt als Schwerverbrecherin, die durch Streits oder Fehltritte etwas zu büßen hätte. Die Blondine steht eher für positive Vibes und ihren extravaganten Lebensstil, den sie sich schwer erarbeitet hat. Dennoch ist Vanessa Mariposa 2024 beim „Promi-Büßen“ mit dabei. Welchen Fehler hat sich Vanessa Mariposa privat also geleistet?

Zwar trat Vanessa Mariposa in der Vergangenheit schon bei Reality-Shows auf, war dort aber niemand, der seinen Partner leichtsinnig eintauschte oder gar fremdging – ganz im Gegenteil. Eher war sie diejenige, die einen heftigen Rückschlag verkraften musste. Aber wieso? Bei uns erfährst du, wie Vanessa Mariposa privat tickt.

Vanessa Mariposa privat: Nach Fehltritt wanderte sie aus

Nach ihrer steilen Karriere als Fitness-Influencerin wagte Vanessa Mariposa im Jahr 2021 den Schritt ins Reality-TV und ging zu „Ex on the Beach“. Dort hatte die Blondine gleich zwei Männer im Blick: Tommy Bedroni und Diogo Sangre. Als Vanessa von Tommy einen Korb bekam, weil er sich in Kandidatin Sandra verliebt hatte, bedeutete es das Liebesaus. Direkt danach zog Vanessa Mariposa weiter zu „Are you the one“ – denn wenn man hier nicht die wahre Liebe findet, wo dann? Als Nachzüglerin traf Vanessa erneut auf Tommy und Diogo, ließ sich dieses Mal aber nur auf den Tätowierer Diogo ein. Was unbekannt war: Diogo und Vanessa Mariposa hatten sich bereits vor ihren Show-Auftritten privat in Dubai kennengelernt. Vanessa Mariposa und Diogo waren zwar kein AYTO-Match, kamen in der Show aber trotzdem zusammen und wurden privat ein Paar.

Für Vanessa und Diogo ging es 2022 direkt weiter zum „Sommerhaus der Stars“, wo sie sich den Titel als „DAS Promipaar“ verdienen wollten – doch es kam anders. Die beiden schafften es nur auf Platz 3 und nach der Show kam es sogar noch dicker. Mit der Beziehung war es vorbei, Vanessa warf dem Tätowierer vor, er hätte sie mit einer anderen betrogen. Zwar verneinte Diogo diesen Vorwurf immer wieder, konnte die Beziehung aber nicht retten. Seit Januar 2024 ist die Beziehung von Vanessa Mariposa zu ihrem neuen Freund offiziell – privat lernte sie den Fitnesstrainer Luca beim Training im Gym kennen. Nachdem sich Vanessa Mariposa ein Penthouse auf Mallorca kaufte, verbringt sie dort 50 Prozent ihrer Zeit mit ihrem neuen Freund Luca. Als sie im März 2024 bei „The 50“ auf Diogo stieß, verzieh sie ihm den Fehltritt, als dieser sie vor dem Rauswurf bewahrte.

Vanessa Mariposa privat: Auch sie ist kein Unschuldslamm!

Seit 2016 ist Vanessa Mariposa erfolgreiche Influencerin auf Instagram, den Künstlernamen nutzt sie für die Öffentlichkeit. Vanessa Mariposa wurde am 16. Dezember 1992 als Vanessa Hofinger in Salzburg in Österreich geboren. Ehemals arbeitete Vanessa Mariposa als Flugbegleiterin, heute hat sie eine eigene Fitness-App und eine Bademode-Marke. Auf Instagram teilt Vanessa Mariposa viele Bilder zu ihrem Body-Image und Fitness-Tipps – das Ganze hat einen traurigen Hintergrund. Früher war Vanessa Mariposa magersüchtig, mit 15 Jahren wurde sie aus der Klinik entlassen. Als sie kurze Zeit später zu „Germany’s Next Topmodel“ ging, stelle sich das als schlechte Idee heraus, da das dortige Body-Image sie enorm triggerte. Die Teilnahme bei GNTM bereut Vanessa Mariposa.

Auch das Thema Beauty spielte auf dem Instagram von Vanessa Mariposa kurzzeitig eine Rolle – und ging gewaltig nach Hinten los. Eine bestimmte Werbung bescherte der Blondine einen großen Skandal. Vanessa Mariposa ließ sich von Youtuber Marvin Wildhage aufs Korn nehmen, der eine Beauty-Creme namens „Hydro Hype“ an die Influencerin schickte, bei der es sich in Wahrheit um Gleitgel handelte. Ohne die Creme vorher privat zu testen, machte Vanessa Mariposa Werbung, was der Influencerin bei der Auflösung des Fakes eine Menge negative Schlagzeilen bescherte. Für diesen schweren Fehlen verantwortet sich Vanessa Mariposa 2o24 beim „Promi-Büßen“ auf ProSieben. So viel vorweg: „Es war die krasseste Show in der ich jemals war und es war sehr hart“, verriet die Blondine der „Heute“ im Interview.

