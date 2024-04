Vanessa Mai: Schlagerstar macht es öffentlich – jetzt darf es jeder wissen

Für Schlagersängerin Vanessa Mai hat der Countdown bereits begonnen: In weniger als zwei Wochen steht die 31-Jährige für ihre Special-Show mit dem Titel „Zuhause“ in der Porsche-Arena in Stuttgart auf der Bühne.

Nur weniger Monate später, im November, wird sie außerdem ihre neue Tour „Zuhause bei dir“ einläuten.

Im Netz wendet sich Vanessa Mai nun an ihre Fans und verrät wichtige Details zu ihrem besonderen bevorstehenden Gig.

Vanessa Mai: Jetzt darf es jeder wissen

Seit mehr als zehn Jahren schon ist Vanessa Mai eine feste Größe im Musikbusiness, besonders die Nähe zu ihren Fans ist der Sängerin sehr wichtig. So erklärte sie den Grund für ihre baldigen Tour-Auftritte unlängst in einer Pressemitteilung: „Gerade nach der „Für immer“-Tour habe ich gemerkt, dass das Band zwischen den Fans und mir einfach so stark ist, und deswegen freue ich mich sehr auf die neue Tour.“

Doch bevor die am 14. November startet, steht Vanessa am 4. Mai nun also noch das besondere Konzert in Stuttgart bevor. Für ihre Fans hat die Künstlerin jetzt schon einige Details dazu. „Noch 13 Tage bis zur Porsche Arena und heute möchte ich euch was zur Set-List verraten“, beginnt Vanessa Mai ihre Worte am Samstag (20. April) in ihrer Instagram-Story.

„Für jemanden, der noch nie auf einem Konzert war, wird es eine komplett neue Show sein, aber aus meiner Perspektive gibt es zehn neue Positionen, davon sind fünf vom neuen Album – fünf neue Songs. Diese Songs werden aber in einer Version gespielt, die ihr so nicht auf dem Album hören werdet. Und zwei Songs werden in der Unplugged Session mittags gespielt und nicht in der Show“, so die Sängerin weiter.

Ob sich ihre Anhänger dann auch über eine ähnliche Songauswahl im November freuen können, bleibt abzuwarten. Nach dem Auftritt in Stuttgart heizt sie ihren Fans vor der großen Tour aber erst noch bei folgenden Gigs ein:

8. Juni in Bonn: Sommer Open-Air‘24

18. Juni in Siegsdorf: Sommer Open-Air’24 / Pre-Opening Schlagernacht