Vanessa Mai: Diese Ankündigung lässt Fans ausflippen – „Vergessen wie man atmet“

Knapp sieben Jahre ist es her, dass Vanessa Mai als Solo-Künstlerin die Bühnen hierzulande rockt. Vorher war sie Mitglied der Band „Wolkenfrei“, die sich 2015 aufgelöst hat.

Doch wie Vanessa Mai bereits vor einiger Zeit verkündet hat, dürfen sich die Fans der Band auf ein Comeback freuen! Ein letztes Mal wird die Sängerin anlässlich des zehnjährigen Jubiläums unter dem Namen „Wolkenfrei“ ein Studio-Album veröffentlichen. Jetzt gibt sie etwas bekannt, was die Vorfreude ihrer Anhänger nur noch größer werden lässt.

Vanessa Mai kündigt neues Album an

Nachdem die Sängerin in den letzten Wochen in Sachen Terminen nie wirklich mit der Sprache rausgerückt ist, hat sie jetzt große Neuigkeiten für die Follower des Instagramkanals von „Wolkenfrei“. Ab dem 3. Februar können diese nämlich das neue Album der Band vorbestellen. Und noch eine Ankündigung sorgt bei den Fans für große Freude.

In dem Beitrag heißt es jetzt: „Das Album wird es in verschiedenen Konfigurationen und Bundles geben, unter anderem als limitierte Releasekonzert-Bundles, wodurch ihr Zugang zu zwei exklusiven Album-Releasekonzerten bekommt. Wo könnten diese besonderen Konzerte besser stattfinden als in der Heimat von Wolkenfrei, dem Hotel Sonnenhof in Aspach. Unzählige unvergessliche Abende tragen wir in unseren Herzen, endlich werden wir dort neue Erinnerungen schaffen!“

Vanessa Mai: Fans völlig aus dem Häuschen

Nach jahrelanger Pause ist es klar, dass die Anhänger der Band nach dieser Ankündigung überglücklich sind. In den Kommentaren auf Instagram merkt man ihnen die Vorfreude jedenfalls deutlich an:

„Die besten Neuigkeiten seit Langem!“

„Wow, mir zittern gerade die Hände. Was für grandiose News!“

„Moment mal bitte was? Für so viel Überraschung war ich nicht bereit! Das Album wird direkt am 3. vorbestellt!“

„Ich glaube ich hab grad vergessen, wie man atmet!“

„Wie geil. Wieder Sonnenhof. Wie ich es vermisst habe!“

