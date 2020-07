Vanessa Mai überrascht Fans mit Mega-Ankündigung – „Wenn du dir das zutraust, dann...“

Vanessa Mai hat ihre Fans bei Instagram mit einer Mega-Ankündigung überrascht! Und die dürfte vor allem ihre treusten Anhänger freuen.

Derzeit müssen die Fans von Vanessa Mai weitestgehend auf Konzerte ihrer Lieblingssängerin verzichten. Doch jetzt hat der Schlager-Star eine Ankündigung gemacht, die Fan-Herzen höherschlagen lässt.

Vanessa Mai sucht ihren Super-Fan!

Viele Fans träumen davon: Einmal den Lieblingsstar treffen. Für einen könnte das nun Realität werden. Allerdings nur, „wenn du dir das zutraust“, betont Vanessa Mai. Denn die Schlagersängerin sucht jetzt einen Super-Fan, der sich traut, mit ihr gemeinsam bei einer neuen Show mitzumachen.

Vanessa Mai hat in ihrer Story eine Mega-Ankündigung für die Fans gemacht! Foto: Screenshot Instagram

Denn die 28-Jährige mischt bei der neuen RTL-Show „I can see your voice“ mit. Das Prinzip: Musik-Star und Super-Fan müssen gemeinsam herausfinden, wer von den sieben Unbekannten auf der Showbühne ein echtes Gesangstalent ist – und wer ein Schwindler. Es gibt mehrere Spielrunden, in denen die Duos Hinweise sammeln können.

Das ist „I can see your voice“:

Format aus Südkorea, läuft dort seit 2015

Jetzt produziert RTL die Show auch für Deutschland

Sieben Unbekannte stehen auf einer Showbühne: Wer von ihnen ist ein Gesangstalent – wer ein Schwindler?

Promis sollen das im Duo mit jeweils einem Super-Fan herausfinden

jede Runde scheidet dann ein Kandidat aus

das Spannende: Auf der Stage of Truth“ muss dann der jeweils Ausgeschiedene singen

nur, wenn der letzte Kandidat ein Top-Sänger ist, gewinnen Star und Super-Fan einen Geldpreis

rät das Duo falsch, bekommt der „Poser“ das Geld

Drehstart für „I cann see your voice“ ist diese Woche

Doch noch hat Vanessa Mai keinen Spielparnter. Und deshalb sucht sie nun via Instagram ihren Super-Fan!

Wer sich bewerben will, soll einfach eine Instagram-Story mit dem Hashtag „#ICanSeeVanessa“ drehen und „mir sagen, wer du bist und was dich zum Super-Fan macht“, erklärt die Schlagersängerin.

Der Clou: Fans, die Lust haben, sollten sich beeilen. Denn schon diese Woche sei Drehstart!