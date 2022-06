Vanessa Mai: Braucht der Schlager-Star DAFÜR wirklich zwei Mitarbeiter?

Schlagerstar Vanessa Mai war gerade mit ihrem Mann Andreas Ferber im Urlaub. Doch jetzt ist sie zurück und muss direkt wieder an die Arbeit gehen. Auf Instagram nimmt sie ihre Fans mit durch ihren Arbeitsalltag.

Sie postet eine Story nach der anderen von einem Fotoshooting und verschiedenen Outfits. Plötzlich zeigt Vanessa Mai etwas völlig Seltsames. Hat die Schlagersängerin etwa Starallüren? Ausgerechnet für eine eigentlich simple Sache hat sie offenkundig zwei Mitarbeiter.

Vanessa Mai: DAFÜR braucht sie zwei Mitarbeiter

So muss die Schlagersängerin am Set des Fotoshootings auch ihre Schuhe wechseln. Doch das macht sie nicht selbst. Vanessa hat ein Bild in ihrer Instagram-Story hochgeladen. Darauf sieht man sie auf einem Stuhl sitzen, während zwei Angestellte vor ihr knien.

Vanessa Mai: DAS musst du über den Schlagerstar wissen

Vanessa Mai heißt eigentlich Vanessa Marija Else Ferber. Ihr Geburtsname ist Mandekić

Sie wurde als Sängerin der Band „Wolkenfrei“ bekannt

Ihren Künstlernamen Mai hat sie von ihrem Geburtsmonat

Mit ihrem Mann Andreas Ferber ist sie seit 2013 liiert. Das Paar ist seit 2017 verheiratet

Andreas Ferber ist ein Stiefsohn von Schlagerstar Andrea Berg

Und die schließen tatsächlich die Schuhe der 30-Jährigen. Zu dem Bild schreibt sie: „Endlich zwei die mir die Schuhe zumachen. Ziemlich okay!“

Ihre Worte sind vermutlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Auf weiteren Fotos des Shootings sieht man, dass es sich bei den Schuhen nicht um ein simples Paar Sneaker handelt. Vanessa Mai trägt dort besonders aufwendige Sandalen im Stiefeletten-Stil mit einer offensichtlich komplizierten Schnürung.

Neben Vanessa Mai brauchte auch Lena Meyer-Landrut zuletzt Hilfe

Vanessa Mai zeigt Einblicke auf Instagram aus ihrem Arbeitsalltag. (Archivbild) Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Hein Hartmann/Geisler-Fotopress

Vor ein paar Wochen brauchte auch Sängerin Lena Meyer-Landrut Hilfe vom Personal. Denn die Sängerin bekam ihre Ohrringe nicht mehr auf. In ihrer Story postete sie ein Foto von sich und drei anderen Frauen, die um sie herumstanden, um ihr zu helfen.

