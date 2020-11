Vanessa Mai: Das gab es noch nie! Sängerin verkündet Neuheit – darauf dürfen sich die Fans jetzt freuen

Vanessa Mai schlägt neue Wege ein. Das gab es so noch nie!

Damit haben ihre Fans nicht gerechnet! Vanessa Mai bekommt eine eigene Talkshow. „On Mai Way“ startet am 5. November bei YouTube.

Die Sendung von Vanessa Mai hat es wirklich in sich. So etwas gab es noch nie!

Vanessa Mai bringt eigenes Talk-Format heraus

Schlagersängerin Vanessa Mai ist schon ganz aufgeregt. Denn am Donnerstag wird die allererste Folge ihrer eigenen Talkshow „On Mai Way“ veröffentlicht.

Das Besondere an ihrem Format ist, dass die Sängerin und ihre Gäste dabei auf Laufbändern laufen müssen. Neben den neugierigen Fragen von Vanessa Mai könnte die zusätzliche körperliche Anstrengung also einige Promis ins Schwitzen bringen.

Vielleicht rutscht dem einen oder anderen dabei ja auch mal ein geheimes Detail heraus. Vanessa Mai wird es für uns herausfinden.

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband Wolkenfrei wurde sie berühmt

Doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Vanessa Mai ist ganz gespannt: Wie werden ihre Fans reagieren?

Bei Instagram verkündet Vanessa Mai am Montag stolz die Neuheit: „Leute, es ist soweit! Ich darf euch endlich erzählen, was ich in den letzten Wochen fleißig abgedreht habe und warum ihr Fragen stellen solltet. Ich bekomme meine erste eigene YouTube-Show.“

Das „ungewöhnliche“ Format mache ihr riesigen Spaß. Jeden Donnerstag dürfen sich ihre Fans nun auf eine neue Folge von „On Mai Way“ freuen.

Vanessa Mai gibt ersten Einblick in „On Mai Way“

Um ihren Fans schon einen kleinen Vorgeschmack auf die erste Folge zu geben, teilt die Sängerin einen Einblick hinter die Kulissen ihrer Talkshow.

Die Promis müssen sich auf einiges gefasst machen. Denn: „Wir haben verschiedene Gemeinheiten eingebaut. Es gibt Runden mit Double-Time, da läuft das ganze Laufband schneller, dann haben wir eine Steigung eingebaut. Shots müssen wir trinken und einen Schlusssprint“, erklärt die 28-Jährige. Doch wer die Ehre hat, als allererster Gast gemeinsam mit Vanessa Mai auf das Laufband zu hüpfen, behält sie vorerst für sich.

„On Mai Way“ startet am Donnerstag, 5. November, auf dem YouTube-Kanal von SWR Schlager.

Was Geheimnisse angeht, scheint Vanessa Mai ein echter Profi zu sein. Wie sie es geschafft hat, eine Art Doppelleben vor allen geheim zu halten, liest du hier.