Vanessa Mai schießt gegen RTL-Zuschauer: „Hätte kotzen können“

Von der Schlager-Szene hat sich Vanessa Mai längst distanziert. Die Musikerin möchte sich nicht mehr in ein bestimmtes Genre drücken lassen, aus dem sie nicht ausbrechen darf. Allerdings nimmt die 30-Jährige nicht nur musikalisch Abstand von ihren Wurzeln.

In ihrer SWR-Doku, zahlreichen Interviews und ihrer neu erschienen Biografie teilt Vanessa Mai immer wieder gegen die Schurken im Showgeschäft aus. Dabei betont die Ex-„Wolkenfrei“-Frontfrau, dass sie künftig nach ihren eigenen Regeln spielen will.

Vanessa Mai wollte bei „Let’s Dance“ aussteigen

Erst lässt sie kein gutes Haar an Florian Silbereisens Manager Michael Jürgens, nun knüpft sich Vanessa Mai die Verantwortlichen bei RTL vor. Laut der Sängerin sei der Sender maßgeblich dafür verantwortlich, dass sie niemals zum Publikumsliebling wird.

In ihrem Buch „I Do It Mai Way“ erinnert sich Vanessa an ihre „Let’s Dance“-Teilnahme im Frühjahr 2017. Mit der RTL-Tanzshow verbindet die Baden-Württembergerin allerdings nur Schlechtes, dabei hat Vanessa es sogar bis ins Finale geschafft. Doch mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc ist sie nie wirklich warm geworden. „Ich bekam einen Tanzpartner, zu dem ich anfangs keinen Draht hatte“, schreibt sie über den Profi. Und weiter: „Ich hatte das Gefühl, dass der Vibe zwischen uns nicht optimal war.“

Als sie erfährt, dass ihr erster Tanz mit Christian auch noch ein intimer Cha-Cha-Cha wird, überlegt Vanessa Mai tatsächlich, aus der Sendung auszusteigen, wie sie in der Biografie offenbart.

Vanessa Mai schießt gegen RTL-Publikum: „Richtig toxisch“

Auch die Kritik der RTL-Zuschauer soll der Sängerin sichtlich zugesetzt haben. Es sei „richtig toxisch“ gewesen, was Vanessa Mai im Netz über sich hat lesen müssen. „Ich konnte es irgendwie nicht recht machen. War ich schlecht, wurde ich zerrissen, war ich gut, war ich angeblich Fake. Ich hätte damals kotzen können“, wütet sie gegen das Publikum der Tanzshow. Dasselbe Publikum, das Vanessa mit seinen zahlreichen Anrufen bis auf den zweiten Platz gebracht hat.

Doch auch das ist ihr offenbar nicht gut genug gewesen. „Als ich dann im Finale ’nur‘ den zweiten Platz belegte, brach ich in Tränen der Enttäuschung, aber auch Tränen der Erleichterung aus“, berichtet Vanessa.

Vanessa Mai macht Jury Vorwürfe: „Nicht sympathisch“

Und dann wäre da noch die „Let’s Dance“-Jury, die sie angeblich von Anfang an viel zu gut bewertet habe. „Wenn jemand von Anfang an mit voller Punktzahl durchrauscht, ist das nicht sympathisch“, erklärt die Ex-DSDS-Jurorin in ihrem Buch.

Für Vanessa Mai ist die Lage also eindeutig: Schuld haben immer die anderen.