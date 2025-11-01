Vanessa Mai räkelt sich halbnackt vor der Kamera – „Traumhaft“

Vanessa Mai zählt seit Jahren zu den renommiertesten Schlagerstars in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ob intensive Dancesongs wie „Ich sterb für dich“, gefühlvolle Balladen wie „No Hard Feelings“ oder vielfältige Einblicke in ihr Leben auf Social Media.

Die Sängerin präsentiert ihren Fans immer wieder neue, besondere Überraschungen. Aktuell zeigt sie ihnen aber etwas ganz anderes. Verführerische Bikini-Schnappschüsse inmitten einer traumhaften Urlaubskulisse sorgen für Aufsehen. Ihre Community ist außer sich.

Vanessa Mai fiebert der Weihnachtszeit entgegen

Wer Vanessa Mai regelmäßig verfolgt, weiß, dass sie ein echter Weihnachtsfan ist. Die schneeweiße Weihnachtspracht, duftender Zimt und gefühlvolle Weihnachtslieder lassen ihr Herz höherschlagen.

In einem Interview mit der „Schweizer Illustrierte“ verriet sie einst, dass sie schon nach Halloween ihr Haus weihnachtlich dekoriert. „HALLO WE ENtering the most wonderful time of the year (übersetzt: Hallo, wir starten in die wunderschönste Zeit des Jahres)“, lässt sie ihre Follower mit einem hinzugefügten Tannenbaum-Emoji wissen.

Ihre Fans sind hin und weg

Doch ihren treuen Fans sticht ein ganz anderes Detail ins Auge: In einem knappen, orange-gelben Bikini zeigt sich Vanessa Mai vor traumhafter Strandkulisse. Selbstbewusst, strahlend und verführerisch.

In mehreren Posen präsentiert sich die Sängerin von ihrer sinnlichen Seite und versprüht pure Urlaubsstimmung. Als zusätzliche Überraschung gewährt sie ihrer Community vielfältige Einblicke in ihr aktuelles Urlaubsdomizil, die Malediven.

Die Fans sind begeistert und überschütten sie mit Komplimenten. Während manche von den Malediven schwärmen, fällt anderen sofort Vanessa Mais sportlicher Körper auf.

