Vanessa Mai postet sexy Bild – DIESE Ankündigung geht dabei fast unter

Große Überraschung bei Vanessa Mai! Die Schlagersängerin hat eine wichtige Ankündigung gemacht.

Vanessa Mai weiß, was ihren Fans gefällt. Bei Instagram teilte die 28-Jährige ein sexy Bild. Die Sängerin sitzt in einem Auto, trägt ein Leder-Outfit und schaut verführerisch in die Kamera. Neben dem Bild verkündet sie: Es gibt wieder musikalischen Nachschub!

Vanessa Mai macht Ankündigung

Sie schreibt: „Meine neue Single 'Ruf mich nicht mehr an' + Video droppt am Donnerstag um 23.59 Uhr.“ Die Fans freuen sich riesig - doch bei dem Bild scheinen die tollen Neuigkeiten fast Nebensache zu sein. Die Follower von Vanessa Mai flippen regelrecht aus. Wegen des Bildes und der News.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Mega Vorfreude. Mega Bild von dir

Uiiiii ich freue mich

Sehr schönes Foto

Oh yes this look is sick !!!

sehr schick und stylisch. Ich freu mich

Zudem teilte Vanessa Mai auch noch einen kurzen Auszug aus dem neuen Musikvideo. Auch davon sind die Fans begeistert.

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband Wolkenfrei wurde sie berühmt

Doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Vanessa Mai Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Vanessa Mai: Neues Album erscheint im März

Neben dem Drop ihrer neuen Single gibt es weitere News: Die geplante Tour im Frühjahr musste coronabedingt verschoben werden. Die „Für immer Tour“ wird nun auf März und April 2022 verlegt.

Die Fans von Vanessa Mai können sich aber trotzdem freuen und müssen auf neue Musik immerhin nicht mehr lange warten: Am 26 März erscheint das neue Album „Mai Tai“. (cs)