Vanessa Mai rechnet knallhart ab – „Die Einzigen, die die Eier in der Hose hatten“

Als Frontsängerin der Schlagerband „Wolkenfrei“ wurde Vanessa Mai berühmt. Schon früh in ihrer Karriere hat man ihr nachgesagt, sie könne die nächste Helene Fischer werden.

Doch das war eigentlich nie das, was Vanessa Mai mit ihrer Kunst ausdrücken wollte. Die 29-Jährige wollte ihr eigenes Ding durchziehen, sich nicht in Schubladen stecken lassen. Nun distanziert sie sich sogar öffentlich von der Schlagerszene.

Vanessa Mai gesteht: Imagewandel nur dank Rap-Kollegen möglich

Denn die neuen Songs von Vanessa Mai klingen so gar nicht mehr nach Schlagerhits wie Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“ oder Beatrice Eglis „Verliebt, verlobt, verflixt nochmal“.

Vanessa Mai spricht Klartext – und distanziert sich völlig überraschend vom Schlager. Foto: imago images/Eventpress

Stattdessen setzt Vanessa Mai auf moderne Beats und Duette mit bekannten Rappern. Ihre erste Zusammenarbeit mit einem Rap-Künstler stammt bereits aus dem Jahr 2018.

Wie Vanessa jetzt verrät, war Olexesh, ein deutscher Rapper ukrainischer und belarussischer Abstammung, damals einer der wenigen Musiker, die sich an eine Zusammenarbeit mit der Schlager-Prinzessin getraut haben. Genre-Grenzen zu überschreiten? Das war vielen in der Musikindustrie offenbar zu heikel.

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband „Wolkenfrei“ wurde sie berühmt – doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Ihr siebtes Studioalbum „Mai Tai“ erschien am 26. März 2021

Vanessa Mai spricht Klartext – „Habe nie gesagt: 'Ich will Schlagersängerin werden'“

„Rapper waren tatsächlich so die Einzigen damals, die die Eier in der Hose hatten, ein Feature mit einer Schlager-Tante zu machen“, stellt die Sängerin im Interview mit dem YouTube-Kanal „Brust raus“ klar. Gerade Kollegen aus der Popwelt sollen lieber einen Bogen um sie gemacht haben.

Nach ihrem Hit „Wir 2 immer 1“ mit Olexesh kam es schließlich auch zu der Zusammenarbeit mit Hip-Hop-Künstlern wie Sido, Ardian Bujupi und Mike Singer.

In die Schlagerwelt sei sie damals eher durch Zufall gerutscht, so Vanessa Mai im Video-Interview: „Für mich war es nie schlimm, Schlager zu machen. Ich habe aber auch nie als Kind gesagt: 'Ich will Schlagersängerin werden.' Ich wollte einfach nur auf die Bühne.“

