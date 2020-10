Vanessa Mai: Sexy Video in Lack und Leder – Fans rasten aus „Krasse Bilder!“

Bei Vanessa Mai dreht sich derzeit alles um ihr neues Album „Mai Tai“, das am 26. März 2021 erscheinen soll. Doch schon jetzt veröffentlicht die Sängerin nach und nach ein paar Songs der neuen Platte. Ihre Fans dürfte es freuen. So hält sie die Spannung hoch.

Nach ihrem Sommerhit „Sommerwind folgt nun das Lied „Mitternacht“. Und das scheint eine ganz neue Seite an Vanessa Mai aufzudecken.

Vanessa Mai kehrt zum Hip-Hop zurück

Gemeinsam mit dem Rapper Fourty veröffentlicht Vanessa Mai in der Nacht zu Freitag ihre neue Single „Mitternacht“. Es ist nicht das erste Mal, dass die Schlagersängerin mit einem Rapper zusammenarbeitet. Schon im Juli 2018 sang sie das Lied „Wir 2 immer 1“ mit Rapper Olexesh.

Das ungewöhnliche Duo und der Mix aus Vanessas süßen Popstimme und Olexeshs dunkler Rap scheint ihren Fans richtig gut gefallen zu haben. „Der Beweis, dass deutscher Schlager und deutscher Rap mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben! Fetter Respekt an Olex und Vani für den Mut, dieses Lied zu machen!“, kommentiert ein Zuschauer unter das dazugehörige Musikvideo der beiden.

Vanessa Mai & Olexesh: „Wir 2 immer 1“

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals...“

In der Schlagerband Wolkenfrei wurde sie berühmt

Doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Vanessa Mai: Sexy in Lack und Leder

Für ihren nächsten Song mit Unterstützung aus dem Rap hat sich Vanessa Mai etwas Besonderes einfallen lassen. Ein Trailer des „Mitternacht“-Musikvideos verrät, dass es ziemlich heiß wird. Die Sängerin erinnert in dem Clip an Batgirl und heizt die Gerüchteküche an, indem sie selbst ein Fledermaus-Emoji zu dem Post kommentiert.

In den kurzen Ausschnitten rast Vanessa Mai auf einem Motorrad durch die Nacht. Dabei trägt sie sexy Looks aus Lack und Leder. Puh! Da staunen ihre Fans nicht schlecht.

Vanessa Mai im Musikvideo als Batgirl: „Wie ein Filmtrailer“

Der Vergleich zu Batmans Pendant ist schnell gezogen:

„Sieht ja schon aus wie ein Filmtrailer. Vanessa als Batgirl!“

„Die Frage ist, sollen wir alle glauben, dass es ein Song ist und dann schwupps ist es doch ein Film? Alleine in diesem Ausschnitt hat man ja das Gefühl, einen in Gotham City gedrehten Trailer zu sehen.“

„Krasse Bilder! Das wird ein toller Song.“

Auch die Fans der Musikerin kommentieren fleißig das Fledermaus-Emoji. Keine schlechte Idee der 28-Jährigen, das Thema der beliebten Comicreihe aufzugreifen. Schließlich reden schon jetzt alle über den neuen Batman-Film, der voraussichtlich im März 2022 in die Kinos kommen soll.

