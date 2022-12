Vanessa Mai: Heißes Nacktfoto unter der Dusche

„Bin ich versehentlich auf Only-Fans gelandet?“, dürfte sich am Mittwoch der ein oder andere beim Anblick eines heißen Nacktfotos in der Instagram-Story von Schlagersängerin Vanessa Mai gedacht haben.

Die 29-Jährige ist für ihre sexy Schnappschüsse bekannt – doch das Bild, das sie nun mit ihren Followern teilte, dürfte ihre Fans endgültig sprachlos zurücklassen. Vanessa Mai zeigt sich darauf nackt unter der Dusche, kein Scherz!

Vanessa Mai und Ehemann Andreas Ferber lassen auf den Malediven die Seele baumeln

Malerische Strände, eine traumhafte Unterkunft, leckere Drinks und frisches Obst und Gemüse, das geradewegs vom Baum oder Strauch auf ihren Teller gewandert zu sein scheint – all das teilt Vanessa Mai aktuell auf Instagram mit ihren Followern. Die „Happy End“-Interpretin lässt auf den Malediven die Seele baumeln. Mit dabei: Ehemann Andreas Ferber.

Vanessa Mai zeigt gerne viel Haut – und heizt ihren Fans damit gehörig ein! (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Doch nur, weil sich das Paar aktuell einen Urlaub gönnt, sitzt die Powerfrau nicht bloß faul auf dem Liegestuhl. Wie ihre Insta-Story beweist, nimmt sich Mai jeden Tag Zeit für ein ausgiebiges Workout. Ein Schnappschuss ihrer Fitnessuhr beispielsweise zeigt, dass sie am Strand eine Stunde lang Sport getrieben hat. „Yup. Trained my ass off. I’m serious“, schreibt sie dazu.

Vanessa Mai teilt heißes Nacktfoto

Das Ergebnis ihres intensive Trainings will Vanessa Mai ihren Fans natürlich auch nicht vorenthalten und so zeigte sie sich in den letzten Stunden gleich mehrmals in knappen Bikinis oder hautengen Sportklamotten.

Für Schnappatmung dürfte jedoch vor allem ein Bild sorgen, denn es zeigt Vanessa Mai splitterfasernackt unter der Dusche. Den Rücken zur Kamera gewandt, lässt sie sich das Wasser über Haut und Haare rieseln. Wer nun glaubt, die Rede sei von einem langweiligen Rückenfoto, der irrt jedoch, denn der Po der Sängerin spielt auf dem Foto eindeutig die Hauptrolle!

Und so heißt es einmal mehr: Heiß, heißer, Vanessa Mai! (alp)

