Vanessa Mai: Gemeinsamer Song mit Michael Wendler? Sängerin spricht Klartext

Sie hat gerade einen richtigen Lauf: Nach dem Durchbruch als Schlagersängerin sahnt Vanessa Mai einen Deal nach dem nächsten ab. Inzwischen hat die Musikerin sogar ein eigenes Talkshow-Format bei YouTube.

In einem neuen Interview der 28-Jährigen fällt jedoch plötzlich ein Name, der so gar nicht zu Vanessa Mai passt.

Vanessa Mai: Irre Vorstellung – Duett mit Michael Wendler?

Es gab schon so einige Schlager-Duos, die durch die Decke gingen. Maite Kelly und Roland Kaiser oder Florian Silbereisen und Thomas Anders – sie alle sorgten für doppelte Freude bei den Schlagerfans. Aber wie sieht es mit einem Duett von Michael Wendler und Vanessa Mai aus?

Vanessa Mai macht ihr eigenes Ding: Die Sängerin wird für ihre Kombination aus Schlager und Pop gefeiert. Foto: IMAGO / Future Image

Die „Mitternacht“-Sängerin wurde nun auf eine potentielle Zusammenarbeit mit dem Musiker, der seit Oktober 2020 wegen seiner kruden Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie in der Kritik steht, angesprochen.

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang (Baden-Württemberg) geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband Wolkenfrei wurde sie berühmt

Doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Ihr siebtes Studioalbum „Mai Tai“ erschien am 11. September 2020

Vanessa Mai: Ihre Reaktion spricht Bände – „Omi, es tut mir sehr leid“

Im YouTube-Format „World Wide Wohnzimmer“ musste sich Vanessa Mai im Rahmen eines Spiels entscheiden: „Schlager-Song mit Michael Wendler oder Schläger-Trupp vermöbelt hilflose Omi?“ Ganz schön fies. Doch während die meisten Menschen wohl ein Auge zudrücken und mal eben ein Lied mit dem Wendler trällern würden, hält Vanessa klar dagegen.

Schlagerstar Michael Wendler steht seit der Verbreitung von Verschwörungstheorien in der Kritik. Foto: IMAGO / Future Image

„Omi, es tut mir sehr leid“, lautet die Antwort der Schlagersängerin. Ein gemeinsamer Song mit Michael Wendler kommt für Vanessa Mai also auf keinen Fall infrage. Selbst wenn das Leben fiktiver Großmütter davon abhängt.

Das komplette Interview mit Vanessa Mai kannst du dir HIER ansehen.

Michael Wendler scheint es sich im vergangenen Jahr endgültig mit der Showbranche verscherzt zu haben. Doch er ist nicht der Einzige, der unter seinen Fehltritten leiden muss. Mehr dazu hier >>>