„Wenn ich das gewusst hätte“: Vanessa Mai spricht über Krebsvorstufe

Vanessa Mai spricht über ein Thema, das vielen Angst macht – und genau das ist ihr Anliegen. In der „NDR Talk Show“ erzählte die 33-Jährige offen von ihrer Krebsvorstufe. Schon im Sommer hatte Vanessa Mai mit dieser Nachricht Schlagzeilen gemacht.

Damals teilte sie auf Instagram ein ehrliches Video. Darin berichtete sie, dass bei ihr zwei Jahre zuvor eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs entdeckt worden war. Eine HPV-Infektion hatte die Veränderung ausgelöst. „Das ist eine der wenigen Krebsarten, denen du vorbeugen kannst“, erklärte sie jetzt im Gespräch. Und weiter: „Wenn ich das gewusst hätte, dass es das gibt, hätte ich mich impfen lassen.“

Vanessa Mai sendet starke Botschaft an junge Frauen

Als Teenager habe sie noch nichts von der Impfung gehört. Deshalb will Vanessa Mai nun andere aufklären. Besonders jungen Frauen möchte sie Mut machen, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. „Ich wollte einfach Awareness schaffen“, sagte sie. Ihr offenes Statement brachte ihr großen Respekt – und viele dankbare Reaktionen.

In der Sendung sprach Vanessa Mai auch über die Reaktionen auf ihre Offenheit. „Alle denken immer, man steht in der Öffentlichkeit und man hat sowas nicht, aber man hat das halt doch, weil man ein normaler Mensch ist“, sagte sie. Für die Sängerin war klar: Schweigen ist keine Option.

Als sie die Diagnose bekam, reagierte sie ruhig. „Es gibt deutlich schlimmere Diagnosen, und ich war einfach nur froh, dass wir das Teil entfernen konnten und gut ist.“ Ihre Worte zeigen Stärke – und eine große Portion Gelassenheit.

Vanessa Mai, die kürzlich mit einer Typveränderung für Überraschung sorgte, bleibt auch in dieser schweren Zeit authentisch. „Das war einfach wichtig“, betonte sie erneut. Für sie steht fest: Nur wer spricht, kann anderen helfen. Und genau das tut sie – mit Mut, Herz und einer klaren Botschaft.