Vanessa Mai zieht sich bis auf den Slip aus: Fans erschrocken – „Was ist da los?“

Vanessa Mai startet aktuell voll durch. Eine eigene Biografie, tausende Follower auf Social Media und jetzt auch noch das große „Wolkenfrei“-Comeback: Ihre Fans dürfen in den nächsten Monaten einiges von der Sängerin erwarten.

Neben Instagram gehört vor allem die Videoplattform TikTok zu den Steckenpferden von Vanessa Mai. Dort teilt sie nicht nur wichtige Informationen zu ihrer Musik mit ihren Fans, sondern lässt auch gerne mal tiefer blicken. Denn die 30-Jährige hat kein Problem mit nackter Haut, wie sie jetzt wieder unter Beweis stellt.

Vanessa Mai zieht auf TikTok blank

Obwohl sie sich gerne in knappen Outfits und sexy Posen in den sozialen Netzwerken zeigt, versucht sich die Sängerin sich auch des Öfteren an Comedy-Videos. So kam es beispielsweise, dass sie neulich einen Clip postete, in dem sie erschreckt wird oder ihr die Hose von jemandem runtergezogen wird.

Doch jetzt entkleidet sich die 30-Jährige ganz von selbst. Zumindest untenrum zieht sie in einem Tik-Tok Video prompt ihre Hose vor laufender Kamera aus und steht nur noch im Slip und einem kurzen Top da. Dann wird es richtig skurril: Plötzlich wedelt sie einmal mit der Hose und sie verschwindet. An ihrer Stelle steht dann ein dickbäuchiger Mann da und lacht verschmitzt in die Linse.

Vanessa Mai: Fans feiern Comedy-Gag

Über 600.000 Aufrufe erzielt das Video von Vanessa Mai und sorgt bei ihren 1,6 Millionen Followern für Lacher. Wie gut diese Bilder bei ihnen ankommt, wird in den Kommentaren deutlich:

„Das habe ich nicht kommen sehen. Geiler Move!“

„Was für eine Verwandlung, wie Zauberei!“

„Das nenne ich mal ein Video!“

„Gewagtes Outfit, aber Vanessa kann es sich leisten.“

„Hallo Vanessa, was ist da los?“

