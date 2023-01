Vanessa Mai teilt Foto – Fans äußern wilde Vermutung

Mit der Band „Wolkenfrei“ wurde Vanessa Mai zum absoluten Star. Der Hit „Wolke sieben“ machte die heute 30-Jährige 2015 über Nacht berühmt. Doch nur ein Jahr nach dem Mega-Charterfolg war es mit „Wolkenfrei“ vorbei. Vanessa Mai ist seitdem solo unterwegs. Doch erst kürzlich gab die Sängerin das Comeback von „Wolkenfrei“ bekannt. Jetzt teilte sie ein verdächtiges Foto. Fans haben nur eine Vermutung.

Sie tut es nochmal! Ende letzten Jahres verkündete Vanessa Mai, dass sie ein letztes Mal unter dem Namen „Wolkenfrei“ ein Album veröffentlichen wird. Vor genau zehn Jahren begann ihr Weg mit der Band und anlässlich dieses Jubiläums will die Sängerin nochmal neue Musik auf den Markt bringen.

Vanessa Mai: Dreht sie aktuell Musik-Videos für „Wolkenfrei“?

Und ist sie jetzt etwa schon fleißig Musik-Videos am drehen? Das jedenfalls vermuten die Fans unter ihrem aktuellen Instagram-Schnappschüssen. Dort ist Vanessa Mai in verschiedenen Kulissen zu sehen, die einem Musik-Video-Set sehr ähneln.

In den Kommentaren spekulieren ihre Anhänger wild drauflos. „Videodreh für ‚Wolkenfrei‘?“, fragt ein Fan und versieht den Kommentar zusätzlich mit Herzaugen-Smileys. „Whats going on there? Ist das etwa der erste Songtitel vom ‚Wolkenfrei‘ Album?“ und „Das sieht doch ganz nach ‚Wolkenfrei‘ aus“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte.

Noch hat Vanessa Mai die Spekulationen nicht aufgelöst. Ihr angekündigtes „Wolkenfrei“-Comeback kam für viele etwas überraschend. Schließlich rechnete die Influencerin (1 Millionen Follower auf Instagram) in der ARD-Doku „Mai Time is Now“ mit dem Showbusiness ab. Für viele ein Indiz dafür, dass die „Ich sterb für dich“-Interpretin der Schlagerszene endgültig den Rücken zukehrt.

Man darf gespannt sein, wann die erste „Wolkenfrei“-Single tatsächlich erscheinen wird – die Fans jedenfalls scheinen es herbeizusehnen.