Vanessa Mai kann's nicht fassen: „Ja leck mich doch“

Für Vanessa Mai scheint derzeit alles wie im Märchen zu laufen. Die 29-Jährige feierte zuletzt mit ihrem Mann Andreas Ferber dessen Geburtstag, dann kam ihr Song „Ram Pam Pam Remix“ auf den Markt und auch der ganz neue Track „Happy End“ mit Rapstar Sido entwickelt sich zum Märchen-Erfolg.

So verkündete Vanessa Mai auf Instagram, dass das Lied schon nach wenigen Stunden wahnsinnige Zugriffszahlen vorweisen konnte.

Vanessa Mai: „Ja leck mich doch am Zückerli“

„1 Mio Streams auf 'Happy End' und zum ersten Mal über 1 Mio monatliche Hörer auf Spotify …Ja leck mich doch am Zückerli“, schreibt die 29-Jährige bei Instagram.

-----------------

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

2017 machte Vanessa Mai aus ihrem Freund ihren Mann und heiratete den Stiefsohn von Andrea Berg – Andreas Ferber

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband „Wolkenfrei“ wurde sie berühmt – doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Ihr siebtes Studioalbum „Mai Tai“ erschien am 26. März 2021

-------------------

Da dürfte sicherlich auch Duett-Partner Sido seine Finger mit im Spiel gehabt haben. So verfügt der Rapper über eine riesige Fanbase. Doch auch die Anhänger von Vanessa Mai lieben den neuen Song.

„Das Lied ist auch einfach nur der Hammer. Ich liebe es“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und eine weitere Anhängerin ergänzt: „Das hast du dir so verdient.“

----------------------

Mehr zu Vanessa Mai:

Vanessa Mai zeigt Foto mit IHM: „Oh mein Gott. Nein“

Vanessa Mai: Klare Ansage – „Ich würde alle wegmachen“

Vanessa Mai: Schlager-Star macht Kollege ungewöhnliches Angebot – „Hau mir nachher eine runter”

----------------------

Vanessa Mai: Gast verrät – „Das krankeste Interview, das ich je bekommen habe“

„Das ist das krankeste Interview, das ich je bekommen habe“, sagte ein TV-Star zuletzt über ein Gespräch mit Vanessa Mai in deren Youtube-Show „On Mai Way“. Was genau passiert ist und was so „krank“ war, kannst du hier nachlesen.