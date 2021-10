Vanessa Mai: Heißes Po-Foto sorgt für Begeisterung – „So schön und sexy“

Heiß, heißer, Vanessa Mai! Dass sich die Schlager-Queen gerne mal von ihrer sexy Seite präsentiert, ist längst kein Geheimnis mehr. Nun verwöhnt die Schönheit ihre rund 922.000 Follower auf Instagram mit einem Po-Foto.

Ob Schnappschüsse in enger Sportkleidung oder im knappen Bikini: Vanessa Mai geizt nicht selten mit ihren Reizen. Die 29-Jährige weiß einfach, wie man sich gekonnt in Szene setzt.

--------------------

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

2017 machte Vanessa Mai aus ihrem Freund ihren Mann und heiratete den Stiefsohn von Andrea Berg – Andreas Ferber

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband „Wolkenfrei“ wurde sie berühmt – doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Ihr siebtes Studioalbum „Mai Tai“ erschien am 26. März 2021

----------------------

Vanessa Mai teilt ein sexy Po-Foto

Und auch bei ihrem aktuellen Foto auf Instagram können ihre Anhänger nur staunen: Dort hat die Brünette ihren Rücken zur Kamera gewandt. Lässig lehnt sie sich dabei an einer Wand an. Ihre Beine hat sie in eine hautenge, schwarze Leggings gehüllt. Den Po streckt sie heraus. Dazu ein verschmitztes Lächeln.

„Lange Zeit kein Po-Foto“, schreibt Vanessa Mai kurz und knapp zu dem Bild dazu. Ihre Fans finden den Anblick einfach nur hot.

Vanessa Mai: Bei DIESEM Anblick kriegen ihre Fans Schnappatmung

„So schön und sexy“, „Wow, du hübsche“ oder „Unglaublich schön“, heißt es von Seiten ihrer Anhänger. Zusätzlich schmücken zahlreiche Herzen und Flammen-Emoticons die Kommentarspalte.

---------------------

Weitere Themen zu Vanessa Mai:

Vanessa Mai kann's nicht fassen: „Ja leck mich doch“

Vanessa Mai: Klare Ansage – „Ich würde alle wegmachen“

Vanessa Mai zeigt Foto mit IHM: „Oh mein Gott. Nein“

---------------------

Ob sich Vanessa Mai mit dem nächsten Po-Bild wieder so viel Zeit lässt?

Auch Helene Fischer ist im Schlager-Business erfolgreich. Nach DIESEM Bild haben sich ihre Fans gesehnt. Um was es geht, das liest du in diesem Artikel. (cf)