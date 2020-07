Vanessa Mai: Sexy Bilder in heißer Wäsche – Fans rasten aus – „Du kannst echt...“

Ohne Jeans und T-Shirt, dafür aber mit ganz viel Freiheit, verbringt Sängerin Vanessa Mai gerade ihren Urlaub in Kroatien.

Schon seit Tagen beglückt die 28-Jährige ihre Fans mit super-sexy Bildern und Videos aus der strahlenden Sonne und am Pool.

Vanessa Mai: Sexy Foto in weißer Unterwäsche

Und auch bei ihrem aktuellsten Foto, bleibt einigen Fans glatt die Spucke weg. Nur in sexy weißer Unterwäsche und Sneakern bekleidet, sitzt Vanessa Mai auf einer Steinwand. Ihren Kopf streckt die Sängerin der Sonne entgegen. Neben das Bild postet Vanessa ein weißes Herz.

-------------------------------

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Mai wurde am 2. Mai 1992 in Backnang (Baden-Württemberg) geboren

Vanessa Mai ist ein Künstlername. Eigentlich heißt sie Vanessa Marija Else Ferber

Sie ist mit Andreas Ferber, einem Stiefsohn von Schlager-Legende Andrea Berg, verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals...“

Zuletzt nahm sie mit dem Song 'Highlight' beim Free ESC teil

-------------------------------

Ihre Fans kennen bei dem Anblick kein Halten mehr und rasten in den Kommentaren förmlich aus.

Vanessa Mai: Bei DIESEM Anblick rasten die Fans aus

„Du kannst echt so stolz auf deine Figur sein! Sie ist echt bewundernswert“, schreibt beispielsweise ein weiblicher Fan der Sängerin. Eine andere Userin stellt die Frage, ob sie denn immer schöner werde, während einem männlichen Anhänger fast die Worte fehlen.

-------------------------------------

Weitere Schlager-Themen:

Jürgen Drews mit beängstigender Nachricht: „Das ist sehr ernst gemeint!“

Jürgen Drews erneut im Krankenhaus: Not-OP beim Schlagerstar

Melanie Müller teilt Familienfoto: Fans schockiert – „Zu besoffen, um zu checken...“

-------------------------------------

Vanessa Mai bei der Aufzeichnung einer TV-Show. Foto: imago images

„Viel mehr gibt es zu dem Foto auch nicht zu sagen... Mai in weiß, einfach wundervoll!“, schreibt er ganz verzaubert vom Anblick der „Venedig“-Sängerin.

+++ Vanessa Mai: Schock für die Fans – die Sängerin muss... +++

Kommt bald neue Musik?

Und sie dürfen sich bald wohl noch mehr freuen, denn Vanessa Mai arbeitete derzeit fleißig an einem neuen Album. So verriet sie „Fernsehgarten“-Co-Moderator Wayne Carpendale, dass sie an neuen Songs arbeite. Ganz kryptisch sagte sie im Gespräch mit dem Sohn von Schlagerstar Howard Carpendale: „Tatsächlich ist da was im Busch.“