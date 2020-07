Vanessa Mai: Schock für die Fans – die Sängerin muss...

View this post on Instagram

Meine für den Oktober geplante FÜR IMMER Tournee muss aufgrund der behördlich verfügten Auftrittsverbote verlegt werden. @livenationgsa konnte alle Termine in den Mai 2021 verschieben. Eure bereits im Vorverkauf erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit! WICHTIG: Karten für das Konzert im Kulturpalast Dresden werden vor Ort am Tag des Konzerts in gleichwertige Sitzplätze im Alten Schlachthof getauscht. Ich habe mich so sehr auf Euch gefreut, weiß aber, dass unser Wiedersehen im nächstens Jahr umso intensiver werden wird und darauf freue ich mich schon jetzt. ❤️