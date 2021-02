Vanessa Mai: Sexy Tanzeinlage – SO viel wollte sie jedoch nicht zeigen

Uiuiuiui, diese Tanzeinlage sollte wohl anders enden. Zumindest ist das dem Blick von Schlagerstar Vanessa Mai zu entnehmen.

Was war passiert? Auf Instagram wollte sich Vanessa Mai in einer neuen Tanzchallenge versuchen. So tanzte die Schlagersängerin zunächst in einem weiten grauen Shirt, um dann im nächsten Moment in ein super-enges Kleid zu wechseln.

Vanessa Mai twerkt auf Instagram: Das geht daneben

So weit, so normal. Schließlich ist diese Art von Video schon seit geraumer Zeit Standard Social-Media-Kanälen wie Tiktok oder Instagram.

Doch bei Vanessa Mai ging der Tanz schief. Denn gerade als Vanessa Mai im knappen Kleid zu twerken begann, rutschte ihr das Kleid hoch, gab ihren kompletten Hintern frei.

Vanessa Mai: Plötzlich sehen alle ihren Hintern

Huch, ein erschrockener Blick der Sängerin, ein belustiger Blick der Männer im Hintergrund und eine riesige Freude bei den Instagram-Followern der „Jeans, T-Shirt und Freiheit“-Sängerin.

Wobei sie mit Freiheit in dem Song eher nicht den unbedeckten Hintern bei Instagram gemeint haben dürfte. Wie dem aber auch sei.

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband Wolkenfrei wurde sie berühmt

Doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Freunde und Fans feiern Vanessa Mai dafür, dass sie über ihr 'Missgeschick' lachen konnte und es sogar noch bei Instagram hochlud.

Vanessa Mai: Fans und Freunde feiern die Sängerin

So schickt „GZSZ“-Star Cheyenne Pahde beispielsweise gleich sechs Lachsmileys. Und „The Masked Singer“-Ratequeen Ruth Moschner schickt noch drei weitere Laschsmileys und ein „Mega“ hinterher.

Zudem feiert ein Fan Vanessa für ihre Fähigkeit, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Er schreibt: „Haha, Fail des Jahres. Cool, dass du über dich lachen kannst!“

Sexy zeigt sich Vanessa Mai sehr gerne. Dabei kann aber auch schon mal etwas untergehen.