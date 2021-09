Vanessa Mai: Super-Sexy-Foto – „Wie viel Po darf im Bild sein?“

Holla die Waldfee. Schlager-Star Vanessa Mai meint es gut mit ihren Fans – und scheint auch noch ein echter Sportfan zu sein.

Denn die 29-Jährige machte ihren Followern bei Instagram am Samstagvormittag gleich mehrere Geschenke. Und ziemlich heiße noch dazu. Was also hat Vanessa Mai getan?

Vanessa Mai: Sexy Fotos machen Fans verrückt

Der Schlagerstar teilte gleich mehrere Fotos, die sie im knappen Cheerleader-Outfit in einer Sporthalle zeigen. Dazu schreibt die „Jeans, T-Shirt und Freiheit“-Sängerin: „Wie viel Po darf im Bild sein? Ich: JA!“

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband „Wolkenfrei“ wurde sie berühmt – doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Ihr siebtes Studioalbum „Mai Tai“ erschien am 26. März 2021

Ja sagen auch die Fans. „Tolles Video. Guter Sound. Schöne Frauen und die Vanessa eben. So was von Bombe die Frau. Und kannst deinen Knack-Po zeigen. Alles nur Neider, die schreiben 'muss nicht sein'“, schreibt beispielsweise ein Follower. Und eine weitere Followerin fügt hinzu: „Wir stehen alle ganz doll hinter Dir und zu Dir!!! Egal, was du machst!!! Du bist einzigartig und etwas ganz besonderes!“

Die sexy Fotos gehören zum neuen Video der Schlagersängerin. So hat Vanessa Mai zusammen mit Natti Natasha und Becky G den Song „Ram Pam Pam Remix“ aufgenommen. Der Song erschien am Freitag.

Mehr zu Vanessa Mai:

Zuletzt hatte sich Vanessa Mai immer wieder sehr freizügig gezeigt. Mit einem Bild hatte sie gar eine Lawine losgetreten. Was war passiert?