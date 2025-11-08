Plötzlich Namensänderung bei Vanessa Mai – „Was passiert hier?“

Seit über einem Jahrzehnt begeistert Vanessa Mai ihre Fans als Sängerin. Ihre Karriere begann die 33-Jährige einst als Mitglied der Schlagerband Wolkenfrei. Seit 2016 brilliert sie aber solo – unter ihrem bekannten Künstlernamen.

Doch jetzt sorgt ihr Instagram-Profil für Verwirrung: Dort nennt sie sich plötzlich Vanessa Dezember. Auch ihre Profilbeschreibung zeigt diesen neuen Namen. Eine Erklärung bleibt jedoch aus, was bei 1,2 Millionen Followern für Rätselraten sorgt.

Verwirrung um Vanessa Mais neuen Namen

Die letzten Beiträge der Sängerin lassen jedoch erste Vermutungen zu. In einem Reel sieht man sie mit einem Weihnachtspullover am Strand, wie sie die Worte „Mission Dezember“ in den Sand schreibt. Ihr Gesichtsausdruck bleibt geheimnisvoll – nur ein lachendes Emoji begleitet das Video.

Auch Fotos zeigen Vanessa Mai mit diesem Outfit. Fans sind ratlos und schreiben Kommentare wie: „Vanessa Dezember? Verstehe ich jetzt nicht“ oder „Was passiert hier?“. Die Irritation ist groß.

Kommt ein Weihnachtssong von Vanessa Mai?

Die Spekulationen, was hinter „Vanessa Dezember“ steckt, nehmen Fahrt auf. Insbesondere Amazon Music Deutschland teilt ihre Bilder, was Fans aufhorchen lässt. „Da muss was Großes auf uns zukommen, sonst würdest du dich doch niemals umbenennen!“, schreibt ein User überzeugt. Andere vermuten einen neuen Weihnachtssong oder sogar ein Album. Auch von einer PR-Aktion ist die Rede: „Ich bin so gespannt.“

Wie lange Vanessa Mai, oder besser gesagt Dezember, ihre Fans noch warten lässt, bleibt unklar. Doch eins steht fest: Die Spannung unter ihren Anhängern ist riesig.