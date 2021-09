Vanessa Mai: Neues Foto sorgt für Verwirrung – „Bist du mit Sido zusammen?“

Nanu? Wer bringt Vanessa Mai denn so zum Strahlen? Die Schlagersängerin zeigt sich überglücklich an der Seite von Rapper Sido.

Ein gemeinsamer Schnappschuss bei Instagram lässt die Gerüchteküche brodeln. Was läuft wirklich zwischen Vanessa Mai und dem „Mein Block“-Interpreten? Wir klären auf.

Vanessa Mai und Rapper Sido schicken sich rote Herzen

In ihrer Musik singt Vanessa Mai immer wieder von der Liebe – ob ein heißer Party-Flirt wie in „Landebahn“ oder bedingungslose Hingabe wie in „Wir 2 immer 1“. Privat ist die Sängerin bereits seit acht Jahren mit dem Stiefsohn von Andrea Berg liiert.

Vanessa Mai und ihr Ehemann Andreas Ferber sind seit vier Jahren verheiratet. Foto: IMAGO / Coldrey

Andreas Ferber und Vanessa Mai geben jedoch nicht nur als Liebespaar ein gutes Team ab. Der 38-Jährige ist sogar ihr Manager. Hin und wieder zeigt Vanessa ihren Mann auch bei Instagram. Doch jetzt sorgt ein ganz anderer Kerl für Aufregung unter ihren Followern.

Denn auf einem neuen Foto schmiegt sich die 29-Jährige mit einem breiten Lächeln auf den Lippen an Rap-Star Sido. Zu dem Bild postet Vanessa ein rotes Herz, während Sido selbst ihr in den Kommentaren ebenfalls ein solches Herz schenkt. Hui! Also ein solches Posting kann man den beiden auch ganz anders auslegen.

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband „Wolkenfrei“ wurde sie berühmt – doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Ihr siebtes Studioalbum „Mai Tai“ erschien am 26. März 2021

Vanessa Mai und Sido lassen Fans ausflippen: „Ihr wärt ein geiles Paar“

Auch Sido hat ein Foto von sich und Vanessa Mai auf seinem Profil geteilt. Darunter kommentiert die Musikerin natürlich ebenfalls ein Herz-Emoji. Zwischen den beiden scheint also ziemlich viel Liebe zu herrschen. Kein Wunder, dass ihre Fans da neugierig werden. „Traumpaar!“, heißt es in den Kommentaren. Ein anderer fragt geradeaus: „Bist du mit Sido zusammen?“



„Ihr wärt ein geiles Paar“, schreibt ein Follower. Sein Kommentar zählt über 30 Likes. Doch mehr als ein gemeinsamer Auftritt bei einem Streaming-Event scheint hinter den Fotos nicht zu stecken.

Musikalisch könnten sich Vanessa und Sido aber vielleicht wirklich noch näher kommen. Denn einige der Fans wünschen sich ein weiteres Duett von ihnen: „Bitte macht einen Song zusammen! Das gestern war so geil.“

Es wäre nicht das erste Mal, dass Vanessa Mai mit einem Rapper zusammenarbeitet. Die Sängerin hat bereits mit Rap-Stars wie Fourty und Olexesh gesungen.

