Vanessa Mai: Jetzt schießt die Sängerin gegen SIE – „Oh Gott wie billig“

Vanessa Mai präsentiert sich nur zu gerne sexy und hot auf ihrem Instagram-Account. Ob mit wenig oder mit engem Stoff bekleidet – die Sängerin weiß einfach ihre Fans einzuheizen. Doch dafür erntet sie nicht immer nur Lob.

Heiß, heißer, Vanessa Mai: Die 29-Jährige postet auf Social Media gerne mal verführerischen Content. Erst kürzlich zeigte sie sich oben ohne. Ihre Brüste bedeckte sie dabei nur mit ihren Händen.

Vanessa Mai zeigt sich gerne sexy

Doch so viel Freizügigkeit kommt nicht bei jedem gut an. Oft muss sich die Musikerin deswegen fiese Kommentare anhören. Doch jetzt hat Vanessa Mai in ihrer Instagram-Story den Spieß umgedreht.

Vanessa Mai hat von ihren Hatern genug. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Dort postete sie nämlich diverse Fotos von Weltstars wie Jennifer Lopez, Beyonce und Lady Gaga. Denn auch diese präsentieren sich hin und wieder verdammt sexy.

Vanessa Mai schießt gegen ihre Hater

Und die Fotoreihe dieser Promis hat sie mit Kommentaren versehen, welche sie wohl selbst immer und immer wieder zu hören bekommen dürfte – ein Seitenhieb an ihre Hater.

-----------------------

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

In der Schlagerband „Wolkenfrei“ wurde sie berühmt – doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Im Oktober 2021 brachte Vanessa Mai einen Song mit Rapper Sido raus

Auf TikTok dreht Vanessa Mai regelmäßig lustige Videos für ihre Fans

----------------------

So schreibt Vanessa Mai zu einem Oben-ohne-Magazin-Cover von Jennifer Lopez: „Das geht jetzt aber zu weit, Jennifer“. Oder bei einem sexy Schnappschuss von Sängerin Tate McRare heißt es: „Oh Gott, wie billig“.

Vanessa Mai hat mit Hater-Kommentaren zu kämpfen

Natürlich ist das nur Ironie von Vanessa Mai. So will sie ihren Hatern zeigen, welchen Kommentaren sie tagtäglich ausgesetzt ist.

--------------------

-----------------------

Ob das geholfen hat, ist fraglich. Die Influencerin kann es sowieso nicht allen recht machen.

