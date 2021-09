Vanessa Mai verrät Geheimnis: Jetzt darf es jeder wissen

Vanessa Mai hier bei einem Konzert in Berlin.

Auf der Bühne ist Schlager-Star Vanessa Mai längst ein Vollprofi. Damit ihre Shows aber auch wirklich ein Erfolg werden, hat Vanessa Mai einen ganz besonderen Tick, den sie jetzt ihren Fans auf Instagram verraten hat.

Es ist eine Marotte, die bei vielen sicherlich Erstaunen auslösen dürfte, für Vanessa Mai ist sie mittlerweile allerdings ein festes Ritual geworden, das es ihr ermöglicht, auf der Bühne anschließend alles zu geben.

Vanessa Mai verrät vor ARD-Auftritt geheimes Bühnen-Ritual

„Ich habe irgendwie einen Tick, seitdem ich denken kann. Wenn ich irgendwie auf der Bühne stehe oder eine TV-Sendung oder eine TV-Aufzeichnung, so wie morgen, dann muss ich einen Tag vorher Sport machen“, verrät die Sängerin am Mittwochnachmittag (1. September) in ihrer Instagram-Story.

Das ist Schlager-Star Vanessa Mai:

Vanessa Mai wurde mit ihrer ehemaligen Band "Wolkenfrei" bekannt

Nachdem sich die Band auflöste startete Mai als Solokünstlerin durch.

Vanessa Mai ist seit 2017 verheiratet

Ihr Mann, Andreas Ferber, ist ein Stiefsohn von Schlager-Star Andrea Berg

Vanessa Mai ist nicht nur mit ihrer Musik erfolgreich. Die Sängerin ist auch als Influencerin auf Social-Media aktiv und hat ihr eigenes Youtube-Format

Neben Helene Fischer gehört sie zu den erfolgreichsten Schlager-Künstlern des Landes

Ihre Fans forderten sie zuletzt auf, dass sie bei Only Fans einsteigt

Dass die 29-Jährige eine echte Sportskanone ist, dürfte mittlerweile klar sein. Immerhin präsentiert Vanessa Mai regelmäßig ihren durchtrainierten Körper ihren 896.000 Fans (Stand 2. September 2021) auf Instagram.

Mit ihrem sexy Popo-Foto aus dem Urlaub sorgte die 29-Jährige für Begeisterung im Netz und durfte sich auch über unglaubliche 97.300 Likes freuen.

Wie effizient ihr Pre-Bühnen-Workout allerdings für ihren Muskelaufbau ist, ist fraglich - weiß auch Mai, die dazu sagt: „Bringt halt nichts, aber ich fühle mich einfach besser.“

Vanessa Mai zu Gast bei Eckart von Hirschhausens ARD-Show

Grund für die Sporteinheit ist ihr Auftritt in der TV-Show von Mediziner und Entertainer Eckart von Hirschhausen. Vanessa Mai steht am Freitag (3. September) für die Aufzeichnung von dessen Sendung „Hirschhausens Quiz des Menschen“ auf der Bühne.

Gemeinsam mit Promi-Kollegen wie Jorge Gonzalez, Martin Brambach, Ali Güngörmüs, Sabine Postel und Sabine Heinrich ist sie dann am 11. September um 20.15 im Ersten zu sehen.

