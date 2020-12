Vanessa Mai macht beim „Duell um Die Welt“ mit – und muss sich direkt übergeben

Die Show „Das Duell um die Welt“ (Pro7) ist ja schon länger dafür bekannt, Stars an seine Grenzen zu bringen. So ging es jetzt auch Schlagersängerin Vanessa Mai. Sie musste sich in der Show sogar übergeben.

Die Aufgabe, die Vanessa Mai gestellt wurde, war wohl zu viel für ihren Magen.

Vanesss Mai: Da hat ihr Magen nicht mehr mitgemacht

In der TV-Show „Das Duell um die Welt“ treten ProSiebens Lieblinge Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit ihren Teams gegeneinander an. Dabei müssen sich Prominente den Aufgaben des jeweilig anderen Teams stellen.

Klaas war sich sicher, dass er mit Vanessa Mai einen wahren Volltreffer für sein Team gemacht hat. Vor dem Dreh mit Vanessa schwärmte er noch: „Sie ist ein Multitalent, sie ist Schlagersängerin, sie ist Schauspielerin, sie ist ehrgeizig, zielstrebig ... und fit" und zeigte sich damit siegessicher.

------------------------

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband Wolkenfrei wurde sie berühmt

Doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

-------------------------

Auf Vanessa Mai wartete dann eine ganz besondere Aufgabe. In Norwegen sollte das Multitalent mit einem Wal schwimmen oder tanzen. Die 28-Jährige entschied sich allen Ängsten zum Trotz die Challenge anzunehmen und sich zu überwinden.

Doch zwei Dinge wollen nicht so richtig mitspielen. Die Wale und ihr Magen. Die riesigen Säugetiere hatten wohl nicht so richtig Lust, mit Vanessa zu tanzen und verschwanden immer wieder. Nach dem dritten Versuch musste die Schlagersängerin aufgeben. Was dann auch aufgab, war ihr Magen.

-------------------------

Mehr zu Vanessa Mai:

Vanessa Mai führt ein Interview: Plötzlich geschieht ein Unglück

Vanessa Mai: Entscheidung gefallen! Zieht sich die Sängerin bald für den „Playboy“ aus?

Vanessa Mai offen über Videodreh: „Durch die Hölle geschickt“

-----------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schon stundenlang quälte sich die Powerfrau mit Seekrankheit und enormer Übelkeit herum. Als dann feststand, dass sie ihre Aufgabe wohl nicht erfüllen wird, konnte die 28-Jährige nicht mehr an sich halten und musste sich ins Wasser übergeben. Das Doofe war nur, es waren jede Menge Kameras auf sie gerichtet.

Vanessa nahm es aber mit Humor und teilte das Video auch noch auf ihrem Instagram-Profil. Bei so viel Selbstironie wird die Schlagersängerin gleich noch sympathischer. Und eins ist sicher, das Highlight der Sendung war sie ohnehin.

Zuletzt kam ein Geheimnis bei ProSieben raus. ER hätte Jokos Partner in Crime werden können.(cm)