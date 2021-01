Vanessa Mai: Als sie DAS sieht, bricht die Sängerin in Tränen aus – „Ich musste einfach losheulen“

Müssen sich die Fans etwa Sorgen um Vanessa Mai machen? Normalerweise kennt man die Schlagersängerin immer fröhlich und mit einem Lachen auf dem Gesicht. Doch in ihrer Instastory gibt es jetzt Tränen! Was ist passiert?

Am Montag zeigte sich Vanessa Mai bei Social Media in Sportklamotten - und verheulten Augen. Sie gibt zu: „Ich bin am Flennen.“ Und erklärt gleich darauf den Grund für ihren Gefühlsausbruch. „Ich wollte eigentlich Sport machen, aber dann hab ich gesehen, dass heute vor einem Jahr Autogrammstunde in Berlin war und hab mir das Instagram-Video angeguckt.“

Zu dem Video schreibt Vanessa Mai: „Ich musste einfach losheulen“

Vanessa Mai hatte einen Gefühlsausbruch. Foto: Screenshot Instagram/Vanessa Mai

Vanessa Mai: Tränenausbruch im Internet

Wir erinnern uns: Vor einem Jahr war die Welt in Deutschland noch in Ordnung. Kein Lockdown, keine Maskenpflicht, kein Corona. „Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist so surreal, wenn man sieht, wie man Menschen umarmt. Man macht das ja einfach nicht mehr. Deshalb musste ich gerade flennen. Ich wollte euch sagen, dass ich euch sehr vermisse und dass ich euch sehr lieb hab“, so die „Leichter“-Interpretin an ihre Fans gerichtet.

--------------------------------

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband Wolkenfrei wurde sie berühmt

Doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

--------------------------------

+++ Vanessa Mai: Sexy Video macht die Fans verrückt – „Ich flippe aus!“ +++

Im Anschluss postet die 28-Jährige das Video der besagten Autogrammstunde. Hunderte von Fans stehen an, um ihren Star zu treffen, jubeln Vanessa Mai zu. In Zeiten wie diesen unvorstellbar.

Hier kannst du das Video von der Autogrammstunde vor einem Jahr sehen.

---------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

---------------

Nach der emotionalen Instastory scheint die Stief-Schwiegertochter von Andrea Berg besorgte Nachrichten von Fans bekommen zu haben, denn sie versichert ihren Followern: „Nicht dass ihr jetzt denkt, ich bin heartbroken oder traurig - überhaupt gar nicht! Ich bin superglücklich! Aber es war nur gerade strange, das anzugucken.“

Das können wir gut nachvollziehen - bleibt nur zu hoffen, dass es bald wieder Events und Autogrammstunden mit Vanessa Mai geben kann. (cs)