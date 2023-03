Vanessa Mai spricht Klartext – „Ist mir unbegreiflich“

Deutliche Worte von Vanessa Mai! Anlässlich des Weltfrauentags hatte die Sängerin eine Message an ihre Instagram-Community.

Mit Hits wie „Ich sterb für dich“ wurde Vanessa Mai zum gefeierten Star. Doch die 30-Jährige baute sich im Laufe ihrer Musik-Karriere noch ein zweites Standbein auf: Mit rund einer Millionen Follower ist sie eine gefragte Influencerin und versorgt ihre Anhänger auf der Social-Media-Plattform regelmäßig mit Content.

Vanessa Mai spricht von starken Frauen

Jetzt wandte sich Vanessa Mai mit ernsten Worten an ihre Fans – und sprach Klartext! „Starke Vorbilder prägen die nächste Generation. Auch, wenn es sich manchmal anfühlt, als ob wir an einer bestimmten Grundstimmung nichts ändern können, dürfen wir nicht müde werden für Veränderungen zu kämpfen. Ich selbst hatte starke Frauen als Idole, die mich schon als 12-Jährige sehr geprägt und inspiriert haben“, schreibt sie in einem Beitrag.

Und weil Vanessa Mai, wie so viele Promis, auf ihrem Instagram-Account auch gerne mal an Kleidung spart, hat sie noch einen ganz besonderen Appell an ihre Community: „Für mich bedeutet Freizügigkeit ebenfalls Empowerment. Man muss sich nicht leicht bekleiden, um als starke Frau wahrgenommen zu werden, ABER wenn man sich gerne sexy kleidet, sagt es ebenfalls nichts über meine Seele, meine Moral, mein Talent und darüber, was ich ‚nötig‘ habe aus!“, heißt es weiterhin in dem Instagram-Post.

Vanessa Mai völlig fassungslos

Aus Mais Sicht sollte es jeder Frau offenstehen sich zu kleiden, wie sie möchte, ohne Gefahr zu laufen damit zur „laufenden Messlatte ihres Charakters, ihrer Moral oder auch sexuellen Verfügbarkeit“ zu werden.

„Macht mich der Jogginganzug zum Schluffi oder der Bikini zur Schlampe? Ist es ein Widerspruch? Weil beides geht ja anscheinend nicht. Und dass wir diese Konversation immer noch, wieder und wieder, Jahr für Jahr neu führen müssen, ist mir unbegreiflich.“

