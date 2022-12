Vanessa Mai im Gespräch: Plötzlich steht sie ohne Hose da

Huch, was ist denn da passiert? Plötzlich steht Sängerin Vanessa Mai ohne Hose mitten im Raum und schaut sich entnervt um. Sie wurde Opfer eines fiesen Streichs.

Auf Instagram veröffentlicht Vanessa Mai jetzt ein Video, welches bei den Fans für Lacher sorgt. Und auch die Sängerin selbst scheint die Situation nach anfänglichem Ärger mit Humor zu nehmen.

Vanessa Mai wird zur Zielscheibe von fiesem Streich

Doch was ist passiert? Zunächst wirkt in dem Video alles normal: Man sieht Vanessa Mai, wie sie in ein Gespräch verwickelt ist. Plötzlich nähert sich von rechts jemand und steuert auf die Sängerin zu. Und ehe man sich versieht, zieht der Mann ihr die Hose runter. Kichernd und giggelnd entfernt er sich wortlos wieder.

Zurück bleibt eine verwirrte und leicht genervte Vanessa Mai, die in die Kamera schaut und sagt: „Ich hasse ihn.“ Allzu viel sieht man jedoch nicht, denn die Frau von Andreas Ferber trägt einen langen Blazer, der verhindert, dass man sieht, was sie untenrum anhat.

Vanessa Mai sorgt bei Fans für Diskussionen

Die meisten ihrer Follower feiern das Video und vor allem, dass die 30-Jährige das Ganze mit so viel Humor nimmt. Doch vereinzelnd werden Stimmen laut, die den Clip alles andere als lustig findet. Ein Fan schreibt nämlich: „Sorry aber das ist peinlich, und bei einer Frau macht man das schon gar nicht.“ Daraufhin kassiert die Userin viele entsetzte Reaktionen von anderen Fans. Sie verteidigen den Beitrag nämlich insofern, als dass Vanessa Mai das Video schließlich selber veröffentlicht hat.

Einige böse Zungen behaupten sogar, dass die Schwiegertochter von Andrea Berg das Video extra gemacht hat und der Streich von Anfang an geplant war. So oder so bringt die Sängerin damit viele Fans zum Lachen.

