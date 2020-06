Vanessa Mai: Geheimnisvolle Andeutung – verrät sie hier wirklich ...?

Vanessa Mai gibt sich auch auf Social Media fan-nah. Unter ihrem aktuellen Instagram-Post dürfen ihre Follower Fragen stellen, die Sängerin beantwortet jeden Kommentar persönlich.

Dabei hat Vanessa Mai nun eine geheimnisvolle Andeutung gemacht.

Vanessa Mai beantwortet Fragen

„Hallo Vanessa“, schreibt ein Fan von Vanessa Mai auf Instagram. „Cool, dass wir dir Fragen stellen dürfen.“ Den Mann interessiert, wie die Sängerin sich motiviert, wenn sie einen Tiefpunkt hat. Außerdem will er wissen, was die 28-Jährige in der Corona-Krise am meisten vermisst.

„Tiefpunkte sind normal, kommen und gehen und haben ihren Zweck“, antwortet Vanessa Mai dem Fan. „Wenn man das so sieht, geht man einfacher damit um“, findet die Sängerin. Was sie am meisten vermisse? Die Bühne, die Fans und das Reisen.

+++ Vanessa Mai überrascht mit offenem Geständnis: „Wollte nicht mehr...“ +++

Vanessa Mai bei „The Masked Singer“?

Unter einem anderen Kommentar macht Vanessa Mai eine geheimnisvolle Andeutung. Verrät sie da tatsächlich ein Geheimnis?

„Nächstes Mal machst du doch bestimmt bei Masked Singer mit“, vermutet ein Fan. In der erfolgreichen ProSieben-Sendung performen Prominente in Kostümen auf der Bühne. Wochenlang rätseln die Fans dann, wer sich in den Kostümen verstecken könnte.

+++ Vanessa Mai: Sängerin verrät intimes Detail über ihre Ehe – „Wenn ich ihm etwas verbiete ...“ +++

Vanessa Mai. Foto: imago images / APress

+++ Vanessa Mai: „Das Normalste von der Welt“– Schlagersängerin begeistert Fans mit wichtiger Botschaft +++

-------------------------------

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Mai wurde am 2. Mai 1992 in Backnang (Baden-Württemberg) geboren

Vanessa Mai ist ein Künstlername. Eigentlich heißt sie Vanessa Marija Else Ferber

Sie ist mit Andreas Ferber, einem Stiefsohn von Schlager-Legende Andrea Berg, verheiratet

Zuletzt nahm sie mit dem Song 'Highlight' beim Free ESC teil

-------------------------------

+++ Vanessa Mai: Nackt wie nie – DIESES Top zeigt wirklich alles +++

Geheimnisvolle Andeutung

Und? Was sagt Vanessa Mai zu der „Masked Singer“-Spekulation?

Nicht viel. Genauer gesagt antwortet die Sängerin nur mit Emojis. Ein Kleeblatt, eine Hand, die das Okay-Zeichen formt, zwei betende Hände und ein Smiley mit Herzaugen. Mehr nicht.

Was Vanessa Mai damit meint, weiß wohl (noch) nur sie selbst... (nr)