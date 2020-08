Vanessa Mai verkündet frohe Neugikeit! – „Ich bin...“

Vanessa Mai ist immer für eine Überraschung zu haben. Die Karriere als Musikerin allein reicht der 28-Jährigen nicht. Ob als Sängerin oder Schauspielerin – Vanessa Mai verzeichnet riesige Erfolge.

Erst ihr Schauspieldebüt im ARD-Spielfilm „Nur mit Dir zusammen“, dann beim „Free European Song Contest“ den neunten Platz belegt und schließlich ihr sechstes Studioalbum „Für immer“ veröffentlicht.

Verständlich, dass Vanessa Mai kaum noch aus dem Grinsen herauskommt. Ihr Glück teilt sie liebend gern mit ihren Fans bei Instagram.

Vanessa Mai: Tolle Neuigkeiten

Neben unterhaltsamen Tanzvideos und aufreizenden Fotos der Schlager-Schönheit meldet sich die 28-Jährige aber auch hin und wieder persönlich bei ihren Followern.

-------------------------------

Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Als Mitglieder der Schlagerband Wolkenfrei wurde sie berühmt

Seit 2017 ist sie mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Schlagerstar Andrea Berg, verheiratet

Vanessa Mai wählte sich ihren Künstlername aufgrund ihres Geburtsmonats aus

Im Jahr 2020 gab die Sängerin ihr Schauspieldebüt, als sie im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“ zu sehen war

-------------------------------

Viele neue Projekte für die Schlagersängerin: DAS erwartet die Fans

So auch am Freitag, als sie in ihrer Instagram-Story von einer frohen Neuigkeit berichtet. „Ich arbeite gerade an so vielen schönen Dingen. Ich bin soo aufgeregt und kann es nicht mehr erwarten, euch endlich mehr zu erzählen“, verkündet die Musikerin stolz.

Vanessa Mai meldet sich freudestrahlend bei ihren Followern. Foto: vanessa.mai/Instagram

Was es damit wohl auf sich hat? Offenbar ist damit nicht nur neue Musik gemeint, sondern noch viel mehr. Um welche Art von Projekten es sich dabei handelt, behielt Vanessa leider noch für sich.

-------------------------------

Mehr News zu Vanessa Mai:

Vanessa Mai: Schock für die Fans – die Sängerin muss...

Vanessa Mai überrascht Fans mit Mega-Ankündigung – „Wenn du dir das zutraust, dann...“

Vanessa Mai: Sexy Bilder in heißer Wäsche – Fans rasten aus – „Du kannst echt...“

-------------------------------

Vanessa Mai überrascht mit offenem Geständnis: „Wollte nicht mehr...“

Während sich ihre Fans also noch etwas gedulden müssen, können sie sich die Zeit ja mit Vanessa Mais aktuellstem Album „Für immer“ versüßen. Dies ist am 24. Januar 2020 erschienen.

Doch auch bei Strahlefrau Vanessa Mai lief es nicht immer so gut. Warum der ehemalige Wolkenfrei-Star einst die Gesangskarriere hinschmeißen wollte, liest du hier >>>

+++ Vanessa Mai: Nackt wie nie – DIESES Top zeigt wirklich alles +++

Ihre Musikkollegin Beatrice Egli hat gerade auch allen Grund zur Freude. Sie hat ihren Fans eine Mitteilung auf Instagram gemacht. Was genau sie zu verkünden hatte, liest du hier >>>