Vanessa Mai: Show-Horror DSDS? So war ihre Zeit in der RTL-Jury – „Drohte alles abzubrechen“

Einmal in der DSDS-Jury sitzen und aufstrebenden Talenten bei ihrem Weg zum Erfolg helfen – für Vanessa Mai ging dieser Traum 2016 in Erfüllung. Damals noch als Schlagersängerin aktiv, saß Mai neben H.P. Baxxter, Michelle und Dieter Bohlen hinter dem RTL-Jurypult.

Die anfängliche Euphorie wandelte sich für Vanessa Mai schnell zum Albtraum. In ihrem neuen Buch packte die Sängerin jetzt über ihre DSDS-Vergangenheit aus und machte deutlich: Das Verhältnis zu Kollege Dieter Bohlen war alles andere als freundschaftlich.

Angefangen als Sängerin von „Wolkenfrei“, baute sich Vanessa Mai eine stattliche Solokarriere auf. Als Schlagersängerin war sie regelmäßig in diversen TV-Shows zu Gast und hatte auch mit damals jungen 24 Jahren bereits einiges an musikalischer Expertise.

Obwohl sie bereits ein gefeierter Star war, hatte sie vor einem besonders viel Respekt: Dieter Bohlen. Der Musikproduzent und Sänger ist für seine derben Sprüche bei DSDS bekannt und machte damit anscheinend auch vor seiner Jurykollegin keinen Halt. Bohlen habe ihr gleich zu Beginn klargemacht, „wer hier der Boss ist“, schreibt Mai in ihrem Buch „I do it Mai way“.

Nachdem die Sängerin ihren Jurykollegen dann aus Spaß „Onkel Dieter“ nannte, zeigte sich der Poptitan alles andere als angetan. Die Beziehung der beiden änderte sich schlagartig. Mai fühlte sich von da an nicht nur in ihrer Position als Jurorin untergraben, sondern auch in ihrer Leistung als Musikerin.

Schon nach wenigen Drehtagen war Vanessa Mai nervlich am Ende. Heute sagt sie: „Schluchzend drohte ich, alles abzubrechen“. Am Ende entschied sie sich doch in der Show zu bleiben. Eine Verbesserung des Arbeitsklimas folgte erst, als klar wurde, dass Dieter Bohlen das neue Album von Vanessa Mai produzieren sollte.

„Aha‘, dachte ich, ,so läuft das Business also!‘ Ich zog eine Lektion daraus. ,Du bist jetzt zwar nett zu mir, aber ich weiß, du bist deswegen noch lange nicht mein Freund“, gibt sie jetzt ganz offen zu.

Welche Geheimnisse Vanessa Mai bislang noch versteckt hielt, erfahren ihre Fans am Samstagabend (22. Oktober) in der SWR-Serie „MAI time is now“. Die Show ist bereits ab acht Uhr in der ARD-Mediathek abrufbar.