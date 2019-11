Vanessa Mai: Das ist der wahre Grund für ihre Tourabsage – „Manipuliert worden"

Schock für alle Vanessa Mai-Fans: Im März hat die beliebte Schlagersängerin ihre geplante Tour abgesagt, weil sie eine kreative Auszeit brauchte.

Das verkündete die Sängerin im März auf ihrer Facebook-Seite. In einem Interview mit der „Bild“ verkündete Vanessa Mai jetzt neue schockierende Details zur Tourabsage.

Vanessa Mai sagt Tour ab: Das ist der wahre Grund

Bei Facebook verkündete der Schlagerstar im März, sie befinde sich in einem „wahnsinnig kreativen Schaffensprozess“. Es gebe „zur Zeit viele neue, teilweise überraschende Songs, die ich ganz besonders bei einer Tour mit all meinen Eindrücken, Gefühlen und Erlebnissen auf kreative Art mit Euch teilen möchte.“

Das alles könne nicht von heute auf morgen passieren. „Für diesen Prozess brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit“, gestand Vanessa Mai.

Erfolgsdruck zermürbt Vanessa Mai

Im Interview verriet der Star nun, dass sie unter dem stetigen Erfolgsdruck gelitten habe. Sie habe sich mit anderen Sängerinnen verglichen und fühlte sich nicht gut genug. „Ich fühlte mich nur noch leer und war unendlich traurig. Natürlich hatte ich Angst, nicht mehr gefragt zu sein“, sagte sie.

Vanessa Mai sagte im März ihre Tour ab. Jetzt spricht sie Klartext.

Auch von den Menschen in ihrem Umfeld sei sie dabei nicht aufgefangen worden. „Ich bin von falschen Freunden und Beratern manipuliert worden. Es gab Leute, die gaben mir das Gefühl, ich müsse mich für meine Musik schämen“, gestand die Sängerin.

Star lernt aus vergangenen Fehlern

Doch aus der schwierigen Zeit zog die 27-Jährige laut der „Bild“ ihre Lehren: „Ich bedauere es, in der Vergangenheit den Menschen nicht zugehört zu haben, die es gut mit mir meinten. Jetzt ist es für mich wieder wie am Anfang meiner Kariere: Mein Manager und Ehemann Andreas und ich entscheiden alles selbst. Und das fühlt sich gut und richtig an.“

Klingt, als hätte die Sängerin in der tourneefreien Zeit ihr inneres Gleichgewicht wiedergefunden. Beweisen kann der Schlagerstar das schon am 9. November in Köln. Dann kämpft sie in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ gegen Schauspielerin Luna Schweiger um den Sieg. (vh)