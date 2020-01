US-Schauspielerin verkauft besondere Kerze – sie duftet nach ihrer Vagina

Die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow sorgte in der Vergangenheit schon für einige bizarre Schlagzeilen. Jetzt verkauft sie eine ganz besondere Kerze, die nach ihrer Vagina duften soll.

+++ Meghan Markle und Prinz Harry: Unfassbar! Jetzt kommt raus, dass die beiden... +++

Wie duftet die US-Schauspielerin da unten?

Paltrow verkauft die Kerze in ihrem Lifestyle und Wellness Online-Shop „Goop“. Der Name der Kerze spricht für sich: Das Teil den klangvollen Namen „This Smells Like My Vagina“. Preis? Schlappe 75 US-Dollar.

Gwyneth Paltrow verkauft auf „Goop“ Lifestyle und Wellness Produkte. Foto: imago images / MediaPunch

Auf der Seite steht auch, wie es zu der verrückten Idee kam: Das ganze begann als Scherz zwischen ihr und dem Parfümeur Douglas Little, mit dem sie an neuen Düften arbeitete. Bei diesem Duft platze es aus ihr heraus: „Uhh das riecht nach einer Vagina“. Aus diesem Duft machten sie dann die Kerze.

------------------

Weitere Themen:

-------------------

Über den Duft

Der Duft sei eine Mischung aus Geranie, Bergamotte und Zedernholz. Und soll an Fantasie, Verführung und Wärme erinnern.

Schlechte Nachrichten für alle, die mal an der Schauspielerin schnüffeln wollen: Die Kerze mit dem lustigen Namen ist inzwischen ausverkauft. (mia)