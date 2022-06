Urlaub auf Rhodos: Touristin entsetzt, als sie DAS beobachtet – Griechenland-Fans gehen auf die Barrikaden

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie endlich mal wieder rauskommen und im Urlaub auf Rhodos die Seele baumeln lassen. Klingt gut! Aber nur so lange, bis man über die Preise auf der griechischen Insel Bescheid weiß.

In einer Facebook-Gruppe, in der sich Touristen zu ihrem Urlaub auf Rhodos austauschen können, will es eine Nutzerin jetzt genau wissen. „Ich habe gerade gelesen, dass alles sehr teuer auf Rhodos geworden ist. Ein Bier 25 Euro und Giros 15 Euro nur als Beispiel. Stimmt das wirklich?“, will sie wissen. Die Antwort darauf ist überraschend.

Urlaub auf Rhodos: Preisfrage sorgt für Uneinigkeiten bei Griechenland-Fans

Ganz einig sind sich die anderen Griechenland-Fans nicht bei der Beantwortung der Frage.

Das ist Griechenland:

Hauptstadt ist Athen, grenzt an Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien und die Türkei

bekam 1821 staatliche Souveränität

ist 131.957 Quadratkilometer groß und hat 10.727.668 Einwohner (Stand: 2018)

Staatsoberhaupt ist Katerina Sakellaropoulou, Regierungschef ist Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis

bekannte griechische Insel sind: Korfu, Kreta, Kos, Mykonos, Rhodos

Aufgepasst: Rhodos befindet sich in einer anderen Zeitzone. Hier stehen die Uhren immer eine Stunde vor der deutschen Zeit

Von „Sehr grenzwertig das überhaupt zu glauben, also bei aller Liebe“ zu „Wir haben es erlebt und schreibe aus unserer Sicht und Erfahrung. Ich habe einen übergroßen Bierkrug und eine ein Liter Apfelschorle für cira 24 Euro bekommen“, ist alles dabei. Viele gehen aber auch auf die Barrikaden und sind sich sicher: An den Preisen hat sich nichts verändert.

Der Urlaub auf Rhodos wird für Griechenland-Fans teurer. Foto: picture alliance | Marcel Ibold

Urlaub auf Rhodos: So steht es wirklich um die Preise in Griechenland

Dabei sieht die Realität anders aus. Denn auch wenn man es nicht glauben möchte, die Preise in Griechenland steigen rapide an. Nach Rechnungen des staatlichen Statistikamtes Elstat haben sich beispielsweise im Mai die Transportkosten in Griechenland gegenüber 2021 um fast 20 Prozent verteuert.

Und auch bei Hotels und Restaurantbesuchen müssen die Urlauber mit saftigen Preissteigerungen rechnen. Damit dürfte die ursprüngliche Frage der Urlauberin auf Facebook beantwortet sein.

Hier erfährst du mehr zu den Preissteigerungen in Griechenland.

