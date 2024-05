Mann urlaubt auf Mallorca: Erst vier Tagen später fällt es ihm auf

Wenn man so durch die Reels und Postings bei Instagram scrollt, könnte man glauben, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, Urlaub auf Mallorca zu machen. Während die einen sich Tag für Tag die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, leckeres, mediterranes Essen genießen und die Sehenswürdigkeiten der Baleareninsel auf sich wirken lassen, strömen die anderen jeden Tag aufs Neue in die Kultdiscotheken rund um den Balneario 6, um sich in Megapark, Oberbayern und Co., ordentlich einen hinter die Binde zu gießen.

Erst vor wenigen Tagen berichtete Influencerin Lisa Küppers, dass sie für ihren Kurz-Urlaub auf Mallorca ordentlich Kohle ließ, scherzte, dass sie nun sogar Insolvenz anmelden müsse (Wie viel die Schauspielerin und Influencerin am Ende wirklich ausgab, kannst du hier nachlesen).

Fitnessstar macht Urlaub auf Mallorca

Nun zieht Fitnessstar und Bodybuilder Iron Adi nach. Auch er schien mit Freunden auf Mallorca gewesen zu sein. Und auch er schien eher zur Urlaubsgruppe Party zu gehören. So teilte der Muckimann ein Video, das ihn und einen anderen Mann am Strandabschnitt Balneario 7 zeigen. Verwirrt schauen die beiden in die Kamera, dazu heißt es in dem Video: „POV: Du merkst nach vier Tagen Bierkönig, dass Mallorca einen Strand hat.“

Spricht jetzt nicht unbedingt für die Sightseeing-Leidenschaft der beiden. Bei den Fans auf Instagram aber kam das kurze Video gut an.

Mallorca-Urlauber fühlen es

„Ich sag nur: Ja, ich war mal am Strand. Döner essen“, scherzt ein Follower in den Kommentaren. Während ein anderer erklärt: „Is lange her, aber ja, so läuft das beim ersten Mal.“ Nun ja, dass die beiden den Strand erst nach vier Tagen entdeckt haben, scheint wenig realistisch, wurde der Megapark doch bekanntlich direkt an der Playa de Palma errichtet. Spaßig ist das kurze Video aber allemal. Und das ist es doch, worum es im Urlaub geht, oder nicht?

