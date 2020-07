Urlaub auf Mallorca: Mickie Krause wütet nach Ballermann-Schließung – „Das ist Schikane“

Da ist einer gewaltig angefressen. Ballermann-Star Mickie Krause ist nach der Schließung diverser Ballermann-Lokale auf Mallorca wegen Corona stinksauer. Er dürfte nicht der Einzige sein, für den der Urlaub auf Mallorca nun ein ganz anderes Gesicht haben wird.

Doch so ganz versteht Mickie Krause die Schließungen nicht, die die spanische Regierung am Mittwoch nach Partyexzessen am Wochenende erließ.

Urlaub auf Mallorca: Mickie Krause vermutet „Schikane“

Gegenüber der „Bild TV“ sagte Mickie Krause: „Ich habe natürlich auch dieses Video gesehen vom vergangenen Freitag. Und ich finde es schon wirklich erstaunlich, welche Auswirkungen ein solches Video hat. Ich habe es mir mehrmals angesehen. Ich habe es nicht als Partyexzess gesehen. Es wurde natürlich gefeiert, es wurden Sicherheitsabstände nicht unbedingt eingehalten, aber es handelte sich definitiv nicht um einen Partyexzess in der Bierstraße.“

Kein Exzess also, dabei zeigte das Video Hunderte Menschen beim Feiern. Dicht an dicht standen sie, umarmten sich. Viele trugen keine Maske.

Das ist Mickie Krause:

Mickie Krause heißt eigentlich Michael Engels

Er wurde am 21. Juni 1970 in Wettringen geboren

Mit dem Song „10 nackte Friseusen“ hatte er seinen Durchbruch“

Soll der Sauftourismus „ausbluten“?

Mickie Krause am Megapark auf Mallorca. Foto: imago images

Für Krause ein Einzelfall und eine Ausrede der Regierung. „Was ärgerlich ist: Aufgrund einer Location, die sich vielleicht nicht an die Abstandsregelung gehalten hat, sofort die Bier- und Schinkenstraße dicht zu machen, ist reine Schikane. Wir wissen alle, der Sauftourismus ist der Regierung in Madrid ein Dorn im Auge und so kann man natürlich versuchen, den Tourismus ausbluten zu lassen“, so Mickie Krause zu „Bild TV“.

