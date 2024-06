Mann macht Urlaub auf Mallorca: Freundin fällt bei seiner Heimkehr aus allen Wolken – „Ach du Heilige“

Der Mai und der Juni sind die Monate, in denen viele Sportvereine nach Mallorca reisen. Ob Fußball, Handball, Minigolf oder Tischtennis – in diesen Tagen wird der Ballermann zur größten Saisonabsch(l)uss-Party Europas.

Auch Niklas Szeleschus, selbst Spieler des SC Wiedenbrück, reiste nach Mallorca. Seine Freundin Greta jedoch musste zuhause bleiben. Und so zückte die Influencerin bei der Heimkehr ihres Liebsten vom Urlaub auf Mallorca doch glatt ihr Smartphone.

So stieg der Fußballer doch mit einem sehr ausgefallen Outfit aus dem Auto. Eine pinke, kurze Hose, ein weißes Shirt, Bauchtasche, auffällige Sonnenbrille. Augenscheinlich nicht die Klamotten-Zusammenstellung, die Niklas Szeleschus sonst wählen würde. „Wie sieht der aus? Oh nein“, stöhnt Greta.

Mann urlaubt auf Mallorca: Seine Heimkehr sorgt nicht nur für Freude

Als er die Wohnung betritt, wird der Schock jedoch noch größer. „Ach du Heilige …“, ist Greta sichtlich fassungslos. Und so gab es in dem kurzen Video auch direkt noch ein paar Vorwürfe an ihren Gatten. „Du stinkst“, hieß es beispielsweise. Oder: „Ich habe nur einmal morgens und einmal abends etwas von dir gehört. Im besten Falle.“

Doch Niklas kam nicht mit leeren Händen heim, brachte er seiner Freundin doch eine sportliche Sonnenbrille in der Trendfarbe Pink und das dazu passende Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft mit.

Präsente, über die sich Greta jedoch so gar nicht freuen konnte. Besonders, als Niklas ihr eröffnete, dass sie die Kombi bei jedem Deutschland-Spiel der kommenden Fußball-Europameisterschaft tragen müsse. „Ich finde es süß, dass du mir etwas mitgebracht hast, aber da hast du wieder nur an dich gedacht“, erwidert sie. Nimmt ihren Freund dann aber doch in den Arm. Liebe ist eben doch stärker als jeder Gestank.

Auf ihren Social-Media-Kanälen folgen Niklas und Greta Zehntausende Menschen. Alleine auf ihrem TikTok-Kanal sammelten Niklas und Greta rund 7,3 Millionen Likes (Stand: 30. Mai 2024).