Urlaub an der Ostsee: Til Schweiger reist nach Usedom – vor Ort platzt DAS aus ihm raus

Urlaub an der Ostsee: Til Schweiger plauderte auf Usedom über seinen neuen Film.

In diesem Sommer zog es einige Menschen in den Urlaub auf die Insel Usedom an der Ostsee. Jetzt wollte auch kein Geringerer als Schauspieler Til Schweiger die Ostsee-Luft schnuppern und verbrachte ein paar Stunden auf der beliebten Urlaubs-Insel.

Vor Ort allerdings machte der Star aus „Kein Ohr Hasen“ ein Geständnis, mit dem so schnell wohl niemand gerechnet hätte.

Urlaub an der Ostsee: Til Schweiger reist nach Usedom – Schock-Geständnis

Laut unserem Partnerportal MOIN.DE war Til Schweiger lediglich auf der Durchreise. Der 56-Jährige war auf dem Weg nach Polen, wo er einen neuen Film dreht.

Til Schweiger. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa

Gegenüber der „Ostseezeitung“ verriet er auf Usedom bei seinem Ostsee-Zwischenstopp: „Wir wollen ähnlich wie bei ’Honig im Kopf’ eine Geschichte mit Tiefgang erzählen.“ Und weiter: „Es geht um junge Leute, die krank sind und nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen.“

Und dann ließ Til Schweiger während des Interviews die Bombe platzen, erzählte etwas, das sich auf seinen Film „Honig im Kopf“ bezieht. Was genau der Schauspieler über den Kinofilm aus dem Jahr 2014 loswerden wollte, erfährst du auf MOIN.DE.

