„Unter Uns“-Star kehrt zurück – er ist heimlich Papa geworden

Jan Ammann ist nach zwei Jahren erneut Teil der beliebten RTL-Serie „Unter uns“. Seine Rückkehr in die Schillerallee begeistert Fans und Kollegen gleichermaßen. In der Serie übernimmt er wieder die Rolle des Chris Weigel, der nach einer langen Reise nun nach Hause zurückkehrt. Doch auch privat hat sich für den 49-Jährigen einiges verändert.

„Unter uns“-Star Jan Ammann kehrt zurück

In einem Interview mit RTL spricht Jan Ammann über sein neu gewonnenes Familienglück. Der Schauspieler ist wieder Papa geworden!

Sein jüngster Sohn Julius Ludwig, der erst ein Jahr alt ist, bringt ihn sichtlich zum Strahlen. „Wir haben Familienzuwachs bekommen, einen einjährigen Sohn (…) jetzt haben wir drei“, erzählt der Schauspieler glücklich über seine aktuelle Lebenssituation.

Die Pause von „Unter uns“ nutzte Jan auch, um sich selbst besser kennenzulernen. „Ich habe diese Auszeit tatsächlich auch so ein bisschen genutzt, um mich mit mir selbst zu beschäftigen“, erklärt er. Eine besonders emotionale Erkenntnis für ihn war: „Keiner hat mich vergessen, das war was fürs Herz.“

„Unter uns“-Comeback mit neuer Perspektive

Neben persönlichem Wachstum änderte sich auch Jans beruflicher Blickwinkel. Er habe das Gefühl, ein bisschen freier zu sein, obwohl der Druck derselbe sei, wenn nicht gar mehr als vorher, so der Schauspieler weiter gegenüber RTL. Seine Rückkehr in die Schauspielwelt fällt ihm dank der frischen Perspektive leicht: „Es macht mir mehr Spaß (…) es ist richtig toll.“

Wie sich Jans Charakter Chris Weigel in „Unter uns“ weiterentwickelt, lässt sich ab sofort bei RTL verfolgen. Die Serie läuft montags bis freitags um 17:30 Uhr und hält weiterhin spannende Geschichten bereit. Jans positive Energie und sein neues Lebensgefühl strahlen nicht nur in seiner Familie, sondern auch in seiner Rolle bei „Unter uns“.

