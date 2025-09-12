Unsere kleine Farm: Das wurde aus den Darstellern

Geht es um Serien der 70er- und 80er-Jahre, ist die folgende auf jeder Liste ganz weit vorn: „Unsere kleine Farm“. Bei dieser Serie hat noch die ganze Familie vor dem Fernseher gesessen und mitgefiebert.

Mittlerweile ist es fast 50 Jahre her, dass die Abenteuer der Familie Ingalls aus dem beschaulichen Nest Walnut Grove erstmals über den Bildschirm flimmerten – 1974 war mit der Serie ein weltweites Erfolgsphänomen geboren, das bis 1983 gedreht wurde und bis heute die Menschen fasziniert.

Während die ursprüngliche Familie Ingalls jeder kennt – Laura, Mary, Carrie, Grace, Caroline und Charles – sind einige Nebendarsteller hingegen in Vergessenheit geraten. Dabei befanden sich unter ihnen einige frühere und spätere Megastars. Und auch die Hauptdarsteller haben so manche Überraschung in ihrer Vita. Hier erfährst du alles, was du über „Unsere kleine Farm“ wissen musst:



Was ist aus den Darstellern geworden, welche waren vom Schicksal gebeutelt?

Was machen sie heute, welche kuriosen Filme haben sie in petto?

Wie sehen die Schauspielerinnen und Schauspieler heute aus?

Welche großen Stars waren auf der kleinen Farm zu Gast?

Wer wurde nach Walnut Grove zum Megastar?

Das und viel mehr klären wir hier!

