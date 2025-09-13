Unheilig bei „Die Goldene Henne“ – plötzlich fließen Tränen

Lange war es still um Unheilig. Doch nun kehrte der Kult-Sänger mit einem Auftritt zurück. Mit Hits wie „Geboren um zu leben“ schrieb der Graf vor über einem Jahrzehnt deutsche Musikgeschichte, dann zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Ganze neun Jahre lang stand er nicht mehr auf der Bühne.

Am Freitagabend (12. September) war es schließlich so weit: Bei der Verleihung der „Goldenen Henne“ in Leipzig feierte Unheilig sein großes Bühnencomeback. Kein Wunder, dass die Emotionen hochkochten.

Plötzlich fließen bei Unheilig Tränen

Rund 4500 Gäste waren geladen und erlebten bei der „Goldenen Henne“ den ersten Live-Auftritt des Musikers seit fast einem Jahrzehnt. Mit seiner neuen Single „Wunderschön“ sorgte der Graf für Gänsehaut-Momente.

Wie die „Bild“ berichtet, war der Sänger selbst überwältigt: Am Ende flossen sogar Tränen und seine Hände zitterten. ARD-Moderator Florian Silbereisen wandte sich ebenso bewegt an den Musiker: „Wir freuen uns so, dass du wieder zurück bist.“ Der Graf antwortete: „Es tut mir so leid, wenn die Emotionen mich hier so übermannen, aber das ist halt Musik, und das ist das, was ich liebe.“

Unheilig feiert Bühnen-Comeback

Auch im Gespräch mit der Zeitung fielen bei Unheilig deutliche Worte: „Ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Traum leben darf und dass meine Frau mich dabei unterstützt. Wir kennen uns schon, seit wir Kinder waren. Heute haben wir unser eigenes Kind dabei, meine Frau passt hinter der Bühne darauf auf.“

Dass Unheilig noch einmal zurückkehrt, hätte wohl kaum jemand erwartet. 2016 hatte der Graf seine Karriere offiziell beendet und angekündigt, nie wieder auf die Bühne zu wollen. Umso überraschender war seine Comeback-Ankündigung im Februar diesen Jahres.

Natürlich standen am Abend auch die Preisträger der „Goldenen Henne“ im Mittelpunkt. Unter anderem wurde Kabarettist Till Reiners in der Kategorie Comedy mit dem Ehrenpreis überrascht. Entertainerin Barbara Schöneberger durfte sich ebenfalls freuen. Sie wurde mit der Henne als beliebteste Entertainerin ausgezeichnet.