Unheiligs Tour-Überraschung: Fans in Oberhausen gehen leer aus

Der Graf ist zurück. Neun Jahre lang war es ruhig um die Band „Unheilig“. Die Musiker, die mit „Geboren um zu leben“ einen Megahit schufen, deren Song „Große Freiheit“ auch heute noch jedem „Mein Schiff“-Kreuzfahrer beim Auslaufen aus dem Hafen ein Tränchen in die Augen treibt.

Doch nun das Comeback. Im November, Dezember und Januar 2025 beziehungsweise 2026 gehen „Unheilig“ wieder auf große Tour. Insgesamt 17 Konzerte sind bislang angekündigt. Unter anderem werden der Graf und seine Band in Leipzig, München, Köln, aber auch Oberhausen auftreten.

Unheilig gehen Ende des Jahres wieder auf Tour

Nun jedoch die nächste Überraschung. So werden „Unheilig“ von zahlreichen Support-Acts begleitet, wie die Band via Instagram bekanntgab. „Bei meinen COMEBACK-KONZERTEN der WIEDER ZURÜCK-Tour erwarten euch ganz besondere musikalische Gäste.

Mit dabei sind Sophia, Gregor Hägele, Riku Rajamaa, Staubkind und Sotiria. Ich freue mich riesig darauf, gemeinsam mit ihnen – und euch – eine unvergessliche Tour zu erleben“, so der Graf bei Instagram.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tolle Künstler, bei denen vor allem einer bei den Fans herausstach. „Riku Rajamaa – was für eine Überraschung“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Sehr geil… Und geil, dass es ausverkauft ist. Freu mich für Riku Rajamaa, dass er bei Unheilig dabei sein kann.“ Während ein Dritter jubelt: „Rikuuu!!! Wie cool!“

++ Mega-Comeback offiziell – „Unheilig“ kehrt nach 9 Jahren wieder zurück ++

Wer ist eigentlich Riku Rajamaa?

Wenn du dich fragst, wer eigentlich Riku Rajamaa ist? Das ist der Leadgitarrist der finnischen Popsensation „Sunrise Avenue“. Die Fans in Oberhausen jedoch werden diesbezüglich in die Röhre schauen. So wird Riku Rajamaa Unheilig lediglich bei den Konzerten in München, Berlin und Köln unterstützen.

++ Unheilig kündigt Konzert in Oberhausen an – kurz danach passiert es ++

In Oberhausen sind dagegen „Staubkind“ bei dem Konzert am 29. Dezember 2025 sowie „Staubkind“ und Gregor Hägele am 30. Dezember 2025 am Start. Und das ist doch schließlich auch was. Die Tickets für die Konzerte im Winter sind bis auf wenige Ausnahmen ausverkauft.