Umut Tekin privat: Trotz Seitensprung in Wahrheit doch kein Herzensbrecher?

Bei der RTL-Sendung „Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“ und „Temptation Island VIP“ suchte Umut Tekin das Glück in der Liebe. Dabei machte er sich nicht gerade beliebt, sondern ergatterte den Ruf als Herzensbrecher. Vor allem Freundin Jana-Maria Herz musste unter den Fehltritten von Umut Tekin leiden. Doch wie tickt Umut Tekin privat?

Man mag es kaum glauben: Privat ist Umut Tekin ein wahrer Herzensmensch. Vielleicht hat er aus seinem Fiasko mit Jana-Maria Herz also doch ein paar Dinge gelernt? Mit seiner neuen Freundin will Umut Tekin in der neunten Staffel von „Sommerhaus der Stars“ unter Beweis stellen, dass er doch kein Herzensbrecher ist.

Umut Tekin: Wie tickt der Reality-TV-Star privat?

Privat beschreibt sich Umut Tekin gegenüber RTL als „echte Stimmungskanone“. Und das, obwohl die Kindheit von Umut Tekin keine leichte war. Nach eigenen Angaben ist Umut Tekin in Ravensburg in armen Verhältnissen aufgewachsen und musste erleben, wie sein Vater seine Mutter misshandelte. Gerade seine Kindheit nutzt Umut Tekin als Antrieb, um privat etwas Gutes zu leisten. Vor seiner Teilnahme bei „Die Bachelorette“ hat Umut Tekin in der Pharma-Industrie als Fertigungsmitarbeiter gearbeitet. Inzwischen hat sich das geändert.

Umut Tekin arbeitet privat als ambulanter Pfleger und hat damit seinen Traum-Job gefunden. Bei der „schwäbischen“ spricht der Reality-TV-Star über seinen Werdegang. Egal ob alt oder jung, geistig fit oder nicht – als Pflegekraft erkennt Umut Tekin in jedem Menschen seinen Wert. Schon in der siebten Klasse hatte Umut Tekin einen Senior-Pfleger im Pflegeheim betreut. Für Umut Tekin ist klar: Kommt er im Reality-TV noch so weit, würde er den Job als Pfleger wegen der Leidenschaft niemals aufgeben. Ist er nicht gerade als Pfleger oder in einer neuen Staffel im TV unterwegs, engagiert sich Umut Tekin mit Leidenschaft im Fußball.

SO hat Umut Tekin das Herz von Jana-Maria gebrochen

Im Reality-TV machte sich Umut Tekin den Ruf als Herzensbrecher. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Ursprünglich war Umut Tekin 2022 in der neunten Staffel von „Die Bachelorette“ im Kampf um das Herz von Sharon Battiste zu sehen – und bliebt erfolglos. In der sechsten Folge musste er die Show verlassen. Noch im selben Jahr zog es Umut Tekin zu „Bachelor in Paradise“, wo er sich in „Bachelor„-Kandidatin Jana-Maria Herz verliebte. Das Paradies verließen Umut Tekin und Jana-Maria Herz als Paar. Nach einer kurzen Fernbeziehung lebte Umut Tekin mit seiner Freundin in Ravensburg. Im Jahr 2023 stellten sich Umut Tekin und Freundin Jana-Maria dem Liebestest bei der vierten Staffel von „Temptation Island VIP“. Schon vor der Teilnahme gab es Gerüchte, Umut hätte fremd geküsst. In der Show wurden die Gerüchte Wahrheit.

Auf der Insel wollten Umut und Jana-Maria herausfinden, ob ihre Leidenschaft stark genug ist, um die Liebe zu retten. Als Umut Tekin sich der Verführerin Emma Fernlund näherte, war das Liebes-Aus mit Jana-Maria besiegelt. Schon in der siebten Folge bewiesen Handy-Aufnahmen eines Mitarbeiters, dass Verführerin Emma Fernlund und Umut Tekin abseits der Villa den Körperkontakt suchten. Beim finalen Date gestand Umut Tekin Emma seine Gefühle – in dieser Nacht wurden die beiden intim miteinander. Als Jana-Maria am Lagerfeuer für den Seitensprung mit Umut abrechnete, zeigte dieser keine Einsicht. Danach kam es zur endgültigen Trennung von Umut Tekin und Jana-Maria Herz. Doch was geschah danach?

Nach Seitensprung von Umut Tekin: „Aus Versehen eine aufs Maul hauen“

Nach der „Temptation Island“-Teilnahme war das Herz von Kandidatin Jana-Maria gebrochen. Auf Instagram schrieb sie: „Ich würde auf jeden Fall zu ‚Prominent getrennt‘ gehen, um dann vielleicht bei einem Spiel meinem Ex aus Versehen eine aufs Maul zu hauen.“ Umut erwähnte sie dabei nicht. Aber wer sollte sonst gemeint sein? Mittlerweile gesteht sich Umut seinen Seitensprung-Fehler ein. Bei „Promiflash“ sagte er: „Mit Emma zu schlafen, war nicht richtig. … Ich bereue, dass ich fremdgegangen bin.“

Verführerin Emma Fernlund und Umut Tekin entwickelten nach dem Seitensprung eine ernsthafte Beziehung. Für Emma Fernlund ist Umut sogar von Ravensburg nach Hamburg gezogen. Laut „Bild“ soll er seinen geliebten Job als Pflegekraft aufgegeben haben. Ein Beweis dafür, die richtige Frau fürs Leben gefunden zu haben. Im „Sommerhaus der Stars“ geht es für die beiden in die nächste Runde.

Wie Umut Tekin privat tickt, weißt du jetzt. Doch wie sieht es auf der anderen Seite der Medaille aus? Was es privat mit Emma Fernlund auf sich hat, verraten wir dir hier.