Udo Walz ist tot – Star-Friseur stirbt nach Diabetes-Schock

Udo Walz ist tot. Der Star-Friseur starb am Freitag im Alter von 76 Jahren. Das berichtet die „Bild“.

Demnach habe Ehemann Carsten Thamm-Walz den Tod bestätigt. Udo Walz habe vor zwei Wochen einen Diabetes-Schock erlitten und seitdem im Koma gelegen. „Udo ist friedlich um 12 Uhr eingschlafen“, so Carsten Thamm-Walz gegenüber der Zeitung.

Udo Walz (†76) ist tot: Ehemann durfte ihn nicht mehr besuchen

Besonders tragisch: Ehemann Carsten konnte Udo Walz in seinen letzten Stunden nicht mehr beistehen. Denn Carsten Thamm-Walz musste sich nach dem Kontakt mit einer Corona-infizierten Person in Quarantäne begeben. So war es ihm nicht erlaubt, Udo im Krankenhaus zu besuchen, wie „Bild“ berichtet.

„Bild“-Reporterin Iris Rosendahl hat nur drei Stunden nach dem Tod von Udo Walz mit seinem Ehemann Carsten gesprochen. Sie berichtet von einem sehr emotionalen Telefonat. Der 50-Jährige „war kaum in der Lage, irgendwas zu sagen“. Carsten Thamm-Walz und der Star-Friseur sind seit 1994 ein Paar gewesen.

Carsten Thamm-Walz (l.) trauert um Ehemann Udo Walz. (Archivbild) Foto: Jörg Carstensen

Udo Walz verstirbt unerwartet: Ein Schock für die Promi-Welt

Es ist ein großer Schock für die deutsche Promi-Szene. Star-Friseur Udo Walz betrieb bis zu seinem Tod fünf Friseursalons in Deutschland und Spanien, in denen er vor allem Berühmtheiten wie Claudia Schiffer, Marlene Dietrich (†90), Angela Merkel oder Julia Roberts zu seinen Kunden zählte.

Durch seine berühmte Kundschaft und diverse Auftritte im Fernsehen erlangte der 76-Jährige große Bekanntheit.

