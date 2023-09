Udo Lindenberg muss operiert werden: Sorge um den Rockstar

Wenn man Udo Lindenberg auf der Bühne beobachtet, kann man eigentlich nicht glauben, dass dieser Mann bereits 77 Jahre alt ist. Elegant wie ein Mitte-Zwanzigjähriger tänzelt der Panikrocker Abend für Abend über die Bühnen dieses Landes. Ein Konzert unter zwei Stunden, für Udo scheint das eine persönliche Beleidigung zu sein.

Doch die Anstrengungen und Strapazen steckt auch ein Udo Lindenberg nicht dauerhaft weg. So musste der Mann, der zurzeit mit dem Song „Komet“ und Rapper „Apache 207“ Chartrekorde knackt, seinen Besuch in der Ausstellung „Udo-versum“ absagen. Der Grund: Eine Sportverletzung.

Udo Lindenberg muss sich einer Knie-OP unterziehen

Via Facebook sorgt Udo Lindenberg, der auch für seine Joggingrunden an der Alster bekannt ist, für Klarheit. Und das natürlich im typischen Udo-Style. „Alles easy leude – nur Sportverletzung am Knie. Ewiges Konditionsgejogge, Bühnenaction ohne Ende, immer wieder auf die Knie knallen, im Liegen singen, Rolle rückwärts. Jetzt is mal n Knie el kaputto. Krieg die Tage n neues eingebaut, zak zak, dann sprintet die Gazelle wieder los über die Bühnen in den Stadien und Arenen. Also no Panik – nur im Moment bin ich Dr. Humpelberg. Bald neues Knie drin, dann kommt mal kurz die Piratenkrücke und die Augenklappe. Piraten der Karibik. Also Fans, keep cool, es ist nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm yeah“, schreibt Udo Lindenberg auf der Social-Media-Plattform.

++ Udo Lindenberg: Heiße Szenen in Dortmund – ist DAS noch jugendfrei? ++

Um eine Operation wird der Rockstar also nicht herumkommen. Gegenüber der dpa erklärte ein Sprecher von Udo Lindenberg, dass er auf Anraten eines Arztes schnell operiert werden müsse. Bis dahin solle Lindenberg das Knie nicht mehr überanstrengen. Ihm gehe es ansonsten aber gut. „Er ist quietschfidel, er hinkt nur“, so der Sprecher.

Mehr Nachrichten:

Die Fans drücken Lindenberg derweil die Daumen, dass er schnell wieder auf den Beinen ist. „Keine Angst, ich habe auch schon eines mit Erfolg bekommen! Schön, wenn man schmerzfrei laufen kann! Toi, toi, toi für die OP – alles wird gut“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin bei Facebook. Und ein weiterer ergänzt: „Alle guten Wünsche für den bevorstehenden medizinischen Eingriff. Alles ist gut und bleibt SUPERGUT!“