„Two and a Half Men“: Conchata Ferrell tot – ihr trauriges Ende

Sie war ruppig, sie war laut, sie war der heimliche Star der Kultsendung „Two and a half Men“: Conchata Ferrell alias Haushälterin Berta. An der Seite von Charly Sheen wurde Conchata Ferrell zum Weltstar. Am Montag starb sie an den Folgen eines Herzinfarktes.

Selbst als „Two and a Half Men“-Star Charlie Sheen die Serie verlassen und Ashton Kutcher seinen Platz eingenommen hat, ist Conchata Ferrell der Sitcom erhalten geblieben. Mit ihrem trockenen Humor spielte sie sich in die Herzen der Zuschauer.

„Two and a Half Men“-Star Conchata Ferrell ist tot

Wie unter anderem „Us Weekly“ berichten, ist die „Two and a Half Men“-Darstellerin jedoch am Montag an den Folgen ihres Herzinfarktes verstorben. Als Todesursache soll man einen Herzstillstand festgestellt haben.

Das ist „Two and a Half Men“:

„Two and a Half Men“ ist eine US-amerikanische Sitcom

Die Serie wurde von 2003 bis 2015 produziert

Im deutschen Fernsehen wird die Serie bei ProSieben ausgestrahlt

Die Serie handelt von Charlie Harper, der seinen Bruder Alan sowie dessen Sohn Jake in seinem Strandhaus in Malibu aufnimmt

Die Hauptdarsteller der Serie sind: Charlie Sheen, Jon Cryer und Angus T. Jones

Schon im Mai wurde die US-Amerikanerin deshalb ins Krankenhaus eingeliefert. Im Sherman Oaks Hospital in Kalifornien soll Conchata Ferrell schließlich auch verstorben sein.

Conchata Ferrell wurde nur 77 Jahre alt. Die Schauspielerin soll im Kreise ihrer Familie verstorben sein. Der TV-Star hinterlässt Ehemann Arnie Anderson und die gemeinsame Tochter Samantha sowie zwei Stieftöchter.

Der „Two and a Half Men“-Cast im Jahr 2003. Foto: imago images

„Two and a Half Men“-Darstellerin lag wochenlang auf der Intensivstation

Im Februar habe Conchata Ferrell gegenüber „TMZ“ erzählt, dass sie von Dezember 2019 bis Januar 2020 wegen einer schweren Niereninfektion im Krankenhaus gelegen hat.

Im Mai folgte der nächste Schock. Ihr Ehemann Arnie Anderson berichtete davon, dass die Schauspielerin einen Herzinfarkt erlitten habe, der circa zehn Minuten lang andauerte. Über vier Wochen lang soll sie daraufhin auf der Intensivstation gelegen haben.

„Two and a Half Men“-Überraschung für ProSieben-Zuschauer

Um Conchata Ferrell noch einmal groß zu feiern, hat sich der Fernsehsender ProSieben etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Am Donnerstag, den 15. Oktober, wird der Sender von 12.10 Uhr bis 17 Uhr elf Folgen der beliebten Sitcom am Stück zeigen.

Die ausgewählten Episoden sollen sich vor allem um Haushälterin Berta drehen, wie das Branchenmagazin „Quotenmeter“ berichtet.

