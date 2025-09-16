RTL-Star Twenty4Tim bekommt eigene Show – doch viele Fragen bleiben offen

Twenty4Tim hat fast sechs Millionen Follower alleine auf TikTok. Kein Wunder, dass der 25-Jährige auch bei Fernsehsendern und Streamern begehrt ist. Er nahm bereits am RTL-Hit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil und belegte den dritten Platz.

Nun bekommt Twenty4Tim ein eigenes Format. In seiner eigenen Datingshow will der Influencer die große Liebe suchen. Ein entsprechender Castingaufruf läuft bereits. Bewerben können sich Singles.

RTL-Star Twenty4Tim begibt sich auf die Suche nach der großen Liebe

Die Bewerber können sich „egal ob Mann oder Frau“, bewerben, wie es heißt. Die Dates finden demnach an „einem der schönsten Orte der Welt“ statt. Weitere Details zur Show gibt es noch nicht.

Es steht bereits fest, auf welcher Plattform die Kuppelei stattfindet. Der ProSiebenSat.1-Streamingdienst Joyn wird die Datingshow zeigen. Eine Joyn-Sprecherin bestätigte entsprechende „DWDL“-Informationen am Montag (15. September 2025).

Wann genau es losgeht, steht allerdings noch nicht fest. Twenty4Tim scheint nach seiner Teilnahme bei RTL nun jedenfalls auch bei Joyn erfolgreich zu sein.

